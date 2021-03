Nouvelles promotions sur les forfaits B&You de Bouygues Telecom !

Vous êtes à la recherche d’un forfait mobile sans engagement en promotion ? Vous trouverez votre forfait idéal parmi les offres promotionnelles de l’opérateur Bouygues Telecom, valables jusqu’au 31 mars inclus ! De 5Go à 160Go à partir de 4.99€/mois, nous vous les présentons dans cet article.

Forfait B&You 5Go : l’illimité et 5Go pour moins de 5€

Voici le forfait idéal pour les petits budgets et celles et ceux qui souhaitent un forfait avec une enveloppe data convenable et l’illimité pour l’ensemble des communications !

Ainsi, pour 4.99€/mois, vous pouvez profiter du forfait B&You 5Go qui vous offre à juste titre 5Go d’Internet que vous pouvez utiliser aussi bien en France qu’à l’étranger* ! L’opérateur Bouygues Telecom vous permet de bénéficier de l’application B.tv, dont votre usage sera déduit de votre enveloppe data. Il vous sera cependant possible d’y accéder en illimité grâce au WiFi.

Dans le détail, ce forfait pas cher c’est :

5Go utilisables en France, en Europe et dans les DOM

Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Application B.tv

Forfaits B&You avec plus de data : 80Go et 100Go pour moins de 15€

Pour celles et ceux qui ont besoin d’une belle enveloppe data afin de naviguer sur le web en toute sérénité depuis la Métropole, vous pouvez opter pour l’une des offres B&You suivantes : le forfait 80Go au prix de 12.99€/mois ou le forfait 100Go pour la somme de 14.99€/mois.

Tous deux vous permettent de profiter de 15Go d’Internet (inclus dans votre enveloppe data globale) pour rester connecté lorsque vous voyagez en Europe et dans les DOM. De même, les conditions de communications sont identiques au forfait B&You 5Go, détaillées ci-dessus, à savoir l’illimité.

Forfait B&You avec le maximum de data : 160Go pour moins de 20€

Bouygues Telecom explose les compteurs avec son forfait B&You 160Go, dont le tarif s’élève à 19.99€/mois ! En effet, il permettra aux plus connectés d’entre vous de profiter de 160Go d’Internet depuis la France ainsi que 12Go, également décomptés de votre enveloppe globale, pour surfer sur le net depuis l’étranger*.

Dans le détail, l’offre mobile sans engagement B&You 160Go c’est :

160Go en France, dont 12Go utilisables en Europe et dans les DOM

utilisables en Europe et dans les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*Europe et DOM