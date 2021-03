Qualcomm dévoile son nouveau processeur pour les smartphones milieu de gamme, le Snapdragon 780G

Le fondeur américain Qualcomm vient d’annoncer la disponibilité pour les fabricants de son nouveau processeur Snapdragon 780G. Il vient remplacer l’actuel Snapdragon 768G en apportant une plus grande puissance de calcul, de l’intelligence artificielle encore plus avancée, de meilleures capacités de captures photo, le tout optimisé pour les jeux. En voici tous les détails.

Après avoir dévoilé les Snapdragon 888, Snapdragon 678, Snapdragon 480, Snapdragon 870 pour à peu près tous les segments de marché, le fondeur présente le nouveau Snapdragon 780G en attendant le Snapdragon 775G. Gravé en 5nm, comme le Snapdragon 888, il embarque avec lui le circuit graphique Adreno 642 GPU pour aider à rendre les jeux les plus fluides possibles ainsi que les modules Kryo 670 et Hexagon 770 qui intègre de l’intelligence artificielle. Le fabricant promet des performances supérieures de 40% environ par rapport au précédent modèle. Un élément de la puce baptisé Qualcomm Sensing Hub permet, selon le fabricant, d’améliorer significativement les conversations téléphoniques et vidéos en limitant les bruits environnants.

Une puce compatible 5G mais aussi Wi-Fi 6E avec prise en charge du HDR10+

La puce Qualcomm Snapdragon 768G est compatible avec les réseaux 5G grâce à son modem intégré Snapdragon X53. Elle supporte également le Wi-Fi 6 et va même jusqu’à proposer le Wi-Fi 6E compatibles avec les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Le module apporte également le Bluetooth en version 5.2 avec la possibilité de lire des contenus audio jusqu’à une résolution 24 bits/96 kHz avec un temps de connectivité extrêmement rapide. Le circuit graphique Adreno 462 GPU supporte le HDR en mode jeu jusqu’à une profondeur de 10 bits. On peut compter sur une compatibilité avec le HDR10+ aussi ainsi que le HLG.

On peut monter haut en photo

Pour la partie photo, le module de traitement d’image Spectra 570 est capable de prendre en charge les photos jusqu’à 192 mégapixels via 3 objectifs de 25 mégapixels ou un 64+20 mégapixels ou une seule caméra de 84 mégapixels. Il accepte également la prise de photo au format HEIF avec une profondeur de 10 bits. Il peut capturer des vidéos avec une définition maximale Ultra HD 4K et prise en charge également de séquences enregistrées en HDR10, HDR10+ et HLG. Enfin, concernant les écrans, la nouvelle puce peut gérer les surfaces d’affichage jusqu’à une définition FHD+ à une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.