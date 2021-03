Le smartphone d’entrée de gamme Motorola Moto G100 est officiel… en Espagne pour le moment

Comme prévu après la publication d’un affichage mentionnant la date de présentation de nouveaux smartphones, la marque Motorola a officialisé le modèle plutôt haut de gamme, Moto G100. Il vient renforcer la gamme du constructeur dans ce secteur de marché. En voici tous les détails.

Il y a quelques jours, nous vous faisions part de la mise en ligne d’un visuel mentionnant une présentation d’appareils par la marque Motorola, le 25 mars 2021. Finalement, c’est en Espagne que le constructeur a pu officialiser le nouveau Moto G100. Il s’agit du mobile le plus véloce à ce jour pour le fabricant. En effet, il embarque une puce Qualcomm Snapdragon 870 compatible 5G, une version overclockée du Snapdragon 865+ disposant de fréquences d’horloges plus élevées et notamment la prise en charge du Wi-Fi 6 pour profiter des très hauts débits. Elle est associée à 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage au format UFS 3.1. Il est possible d’étendre cette capacité grâce à une carte micro SD.

Un écran LCD IPS à 90 Hz avec un double poinçon dans le coin

Le nouveau smartphone Motorola Moto G100 est équipé d’un écran LCD IPS de 6,7 pouces au format 21:9 comme les Xperia de Sony, afin de se passer des bandes noires lorsqu’on regarde un film. Il profite aussi d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz alors que les plus haut de gamme (et pas qu’eux) proposent du 120 Hz. La définition est FHD+ et il y a un deux poinçons distincts dans le coin supérieur gauche pour loger les deux capteurs photo frontaux de 16 et 8 mégapixels, le second étant dédié aux prises de vue grand angle. Pour les autres capteurs, le Moto G100 dispose d’un module principal, au dos, de 64 mégapixels f/1.7 associé à un capteur de 16 mégapixels pour l’ultra grand angle et à un dernier de 2 mégapixels pour les calculs de profondeur de champ. Notez la présence d’un capteur TOF pour l’autofocus laser.

Le Moto G100 embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh compatible avec la charge 20 watts. Il y a une prise casque jack 3,5 mm. Il est animé par le système Android 11 avec la possibilité de se connecter facilement à un moniteur pour en faire une unité de travail, via la prise USB-C 3.2 qui prend en charge la connectivité DisplayPort. Le mobile est décliné en trois couleurs : bleu, blanc et gris. Il est disponible pour le moment seulement dans certains pays, mais pas encore en France pour un prix de 499 €.