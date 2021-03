Xiaomi Redmi Note 10 Pro contre Redmi Note 9 Pro, les différences 

Le tout nouveau smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro vient d’être annoncé par la marque. Disponible depuis peu pour un prix particulièrement abordable, il vient officiellement remplacer le Redmi Note 9 Pro. Mais quelles sont exactement les différences entre les deux. Est-il temps de craquer pour le nouveau modèle ? Ou pas ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Commençons ce tour d’horizon par le côté esthétique. Le Redmi Note 10 Pro arbore un design un peu plus abouti que le Redmi Note 9 Pro. Son dos est assez remarquable et impossible de louper son bloc optique mis en avant, dans son dos, par un rectangle sur fond noir, en partie, marquant une limite avec le reste de l’appareil. Le Redmi Note 10 Pro dispose d’un module photo principal de 108 mégapixels contre 64 mégapixels pour le Redmi Note 9 Pro. Ils sont tous les deux associés aux mêmes capteurs de 8 mégapixels pour l’ultra grand angle, de 5 mégapixels pour les photos en mode macro et de 2 mégapixels pour le calcul de la profondeur de champ. À l’avant, le Redmi Note 10 Pro et le Redmi Note 9 Pro disposent d’un capteur de 16 mégapixels.

L’un est un peu plus lourd que l’autre mais partagent les connectivités

Le Redmi Note 9 Pro fait 209 grammes contre 193 grammes pour le nouveau modèle. Pourtant les deux embarquent la même capacité de batterie, 5020 mAh avec la possibilité d’une charge à 30 watts pour le Redmi Note 9 Pro et à 33 watts pour le Redmi Note 10 Pro. Tous les deux ont des lecteurs d’empreinte digitale sur le côté pour identifier leurs propriétaires respectifs. Ils sont compatibles 4G, Wi-Fi ac et peuvent supporter deux cartes SIM. Tous les deux disposent d’un port infrarouge pour les transformer en télécommandes universelles pour piloter TV et équipements audio, par exemple.

Ecran AMOLED 120 Hz contre LCD IPS 60 Hz

L’écran du Redmi Note 10 Pro est nettement supérieur à celui du Redmi Note 9 Pro puisque ce dernier utilise une dalle LCD IPS alors qu’il s’agit d’une surface AMOLED pour le Redmi Note 10 Pro, plus qualitative. En outre, il profite aussi d’un avantage sérieux, celui de la fréquence de rafraîchissement à 120 Hz contre 60 Hz pour le Redmi Note 9 Pro. Les tailles et définitions sont identiques : 6,67 pouces en FHD+. Enfin, la puce du Redmi Note 10 Pro, un Snapdragon 732G est logiquement plus récente et légèrement plus puissante que celle installée dans le Redmi Note 9 Pro, un Snapdragon 720G.