Le prix de la série Xiaomi Redmi Note 9 est en chute libre chez Boulanger

Avec la sortie très récente de la série Xiaomi Redmi Note 10, le prix des Xiaomi Redmi Note 9 et Redmi 9 Pro sont en chute libre ! Ces deux modèles offrant un très bon rapport qualité prix sont accessibles à petit prix chez Boulanger. Découvrez les promotions sur les packs Xiaomi avec une montre Mi Band 4 comprise.

Bon Plan : Xiaomi Redmi Note 9 + montre connectée à 179€ chez Boulanger

Le Xiaomi Redmi Note 9, sorti il y a à peine un an, offre de belles performances pour un prix très abordable. Il est même devenu très accessible grâce à la promotion Boulanger du jour. Proposé à l’origine à 199€, vous le trouverez aujourd’hui à 179€ avec une montre connectée Mi Smart Band 4C comprise. Ce pack est une exclusivité du marchand. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Alors pour un Redmi Note 9 pas cher, foncez tout de suite chez Boulanger.

Le Xiaomi Redmi Note 9 est équipé d’un écran LCD de 6.53 pouces avec un affichage en Full HD+, de 4 capteurs photo dont un principal de 48 Mpx à l’arrière et d’une caméra frontale de 13 Mpx ainsi que d’une batterie puissante de 5020 mAH. Côté processeur, il embarque une puce MediaTek Helio G85 épaulée par 3 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Xiaomi Redmi Note 9.

Promo Boulanger : Xiaomo Redmi Note 9 Pro + montre connectée à 239€

Si vous avez un budget un peu plus élevé et que vous souhaitez un téléphone plus performant, vous pouvez vous tourner vers le Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Actuellement affiché avec une réduction de -20% chez Boulanger, son prix a chuté de 299€ à 239€ seulement. Cette offre comprend en plus une montre connectée Mi Smart Band 4. Ne passez pas à côté de cette exclusivité Boulanger si vous souhaitez acheter un Xiaomi Redmi Note Pro pas cher.

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro a su séduire dès sa sortie et fait parti des meilleures ventes de Xiaomi. Il est équipé d’une dalle IPS de 6.67 pouces affichant en full HD, de 4 capteurs photo dont un grand-angle de 64 Mpx et d’une grosse batterie de 5020 mAh. La version pro se différencie de la version classique par son processeur. Il embarque en effet une puce Qualcomm Snapdragon 720 G soutenue par 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Xiaomi Redmi Note 9 Pro.