OnePlus 9R, officiel rejoint la série des OnePlus 9, mais sans le concours d’Hasselblad

Particulièrement mis en avant, le nouveau partenariat qui lie OnePlus et Hasselblad pour le développement de la partie photo des smartphones du premier n’a pas lieu pour le modèle abordable OnePlus 9R qui vient d’être officialisé, mais uniquement pour les marchés indiens et chinois. En Europe, le constructeur devrait continuer à miser sur la série Nord.

La marque OnePlus a présenté ses nouveaux smartphones haut de gamme OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro lors d’une conférence virtuelle. Si les téléphones portables ont été plutôt bien accueillis, beaucoup attendait également une autre version finalement dont le fabricant n’a pas du tout parlé, le OnePlus 9R. À la fin de la présentation virtuelle, les spéculations allaient bon train, car de nombreuses rumeurs jugées sérieuses avaient fait état de l’existence d’un modèle autre que le OnePlus 9 ou le OnePlus 9 Pro.

Le OnePlus 9 le plus abordable de la série 9

Finalement, on apprend que le fameux téléphone portable de cette gamme portant donc le nom de OnePlus 9R sera réservé aux marchés indiens et chinois, deux pays ayant un très fort potentiel pour le fabricant. Il serait ce que l’on appelle le « OnePlus 9 budget » de la série. En effet, il a été annoncé à moins de 470 €. Pour ce prix, le OnePlus 9R ne pouvait pas intégrer le traitement logiciel pour la photo prévue sur les autres modèles de cette gamme, dont le calibrage nouvellement confié à Hasselblad pour l’optimisation des photos. Malgré cela, il dispose tout de même d’une configuration à 4 capteurs avec un module principal de 48 mégapixels, un secondaire ultra grand-angle de 16 mégapixels, un capteur 5 mégapixels pour les photos macro et un dernier qui est monochrome.

Un OnePlus 8T qui ne dit pas son nom ?

Techniquement, le OnePlus 9R est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 870 supportant la 5G et associée à 8 ou 12 Go de mémoire vive et à une capacité de stockage de 128 Go. L’appareil dispose d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh avec la charge rapide 65 watts. Il profite d’un écran AMOLED de 6,55 pouces affichant une définition FHD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il est compatible HDR10+ et peut accueillir deux cartes SIM simultanément. Ce OnePlus 9R a une fiche technique assez proche du récent OnePlus 8T et ne devrait, sauf grosse surprise, pas être disponible en France. Pour le milieu de gamme, OnePlus préférait se concentrer sur sa gamme Nord qui semble remporter un certain succès.