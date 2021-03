HarmonyOS sera lancé officiellement en avril et le Huawei Mate X2 sera le premier appareil à en profiter

Parallèlement à son utilisation d’une version Open Source d’Android, le géant chinois Huawei a développé son propre système d’exploitation et compte bien l’utiliser au sein des appareils et notamment mobiles. Le futur smartphone pliant Huawei Mate X2 devrait être le tout premier mobile à en profiter, avant même les Huawei P50.

Le géant chinois Huawei actuellement toujours dans la tourmente à cause des sanctions américaines tente de garder la face sur le marché des smartphones malgré des baisses importantes des ventes. Pour revenir dans la course, le constructeur a choisi de s’appuyer sur un nouveau système d’exploitation que Huawei avait dans ses cartons depuis un moment. La marque aurait commencé à tester une troisième version bêta d’HarmonyOS, ce fameux système, depuis début mars et une nouvelle version serait actuellement en cours d’examen. Elle devrait être disponible à partir du 31 mars et il s’agira de la première version bêta du système avant une version finale à venir.

Une version stable d’HarmonyOS courant avril

Il y a quelques jours à peine, la société a ainsi annoncé qu’une version stable arriverait courant avril et que le Mate X2 pliable sera le premier téléphone portable de la marque à l’utiliser en tant que mise à jour. En effet, le mobile a été lancé récemment sous Android 10, version Open Source mais sans possibilité d’accéder aux Google Mobiles Services. La série des Huawei Nova dont on attend la présentation pour l’Europe après celle du Nova 8 SE annoncé pour le marché chinois, devrait également pouvoir passer sous HarmonyOS dès sa disponibilité.

Les Huawei P50 sous HarmonyOS dès leur sortie ?

Les smartphones Huawei P50 étaient censés être les premiers à utiliser HarmonyOS. Bien que cela n’ait jamais été confirmé officiellement, la série des smartphones P50 était initialement prévue pour une présentation en mars et des produits vraisemblablement mis en vente un peu plus tard, pas avant mi-avril afin de laisser un peu de temps à l’équipe de développement pour finaliser le système pour cette série. Mais, les dernières rumeurs laissent entendre que les mobiles Huawei P50 seraient finalement présentés en mai. Au moment où ils seront disponibles, HarmonyOS sera disponible depuis un ou deux mois déjà.