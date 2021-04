Xiaomi Redmi Note 10 contre Poco X3 Pro, lequel est le meilleur ?

Le smartphone Poco X3 Pro vient d’être annoncé et maintenant disponible en boutique et sur Internet. Mais que vaut-il face à l’un de ses cousins, le Xiaomi Redmi Note 10 aussi très récent ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Commençons par le côté esthétique avec le design des deux appareils qui est assez remarquable malgré leur positionnement d’entrée de gamme. Le Redmi Note 10 est décliné en vert lagon, blanc galet ou gris onyx tandis que le Poco X3 Pro est proposé en bronze satiné, noir (nuit obscure) ou bleu glacé. C’est ce dernier qui est clairement le plus lourd avec 215 grammes sur la balance contre 179 seulement pour le Redmi Note 10, en dessous de la moyenne de téléphones portables. Le Poco X3 Pro fait 9,4 mm d’épaisseur contre 8,29 mm pour le Xiaomi.

Soc Snapdragon 860 contre Snapdragon 678

Les deux appareils sont certifiés IP53 ce qui signifie qu’ils sont capables résister à des éclaboussures et à l’accumulation nocive de poussière. Ils sont animés par une batterie d’une capacité de 5160 mAh pour le Poco X3 Pro et de 5000 mAh, tous les deux capables de supporter la charge 33 watts. Le Poco X3 Pro profite de la toute nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 860 associée à 6 ou 8 Go de mémoire vive alors que le Xiaomi Redmi Note 10 embarque un processeur Snapdragon 678, moins véloce et avec 4 Go de RAM. Les deux proposent au moins 128 Go d’espace de stockage et 256 Go pour le Poco X3 Pro au format UFS 3.1 pour ce dernier alors que le Redmi Note 10 utilise le système UFS 2.2, moins performant autorisant des vitesses d’écritures et de lectures moins rapides.

Du LCD à 120 Hz plus fluide contre de l’AMOLED à 60 Hz proposant de vrais noirs

Le Redmi Note 10 possède un écran utilisant une dalle AMOLED sur 6,43 pouces, plus qualitative que l’écran LCD proposé sur le Poco X3 Pro mais celui-ci dispose d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz alors qu’il est de 60 Hz, plus classique, sur le Redmi Note 10. Tous les deux proposent la même définition, 1080x2400 pixels sur une dalle plate, mais l’écran du Poco X3 Pro s’étire sur 6,67 pouces en diagonale. Les deux mobiles sont compatibles 4G et Wi-Fi ac. Ils embarquent une puce NFC et un lecteur d’empreinte digitale. On peut compter sur une certification Hi-Res pour la musique haute qualité et la présence d’un port infrarouge pour en faire des télécommandes universelles. Le Poco X3 Pro n’accepte qu’une carte SIM, mais supporte une carte mémoire ce qui n’est pas le cas du Redmi Note 10 pouvant, lui, utiliser deux cartes SIM simultanément.

Des configurations photo identiques à un détail près

Enfin, pour la configuration photo, les deux disposent d’une configuration similaire avec un capteur principal de 48 mégapixels accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour les images ultra grand angle et deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun pour les portraits et les photos macro. Notez une différence dans les tailles de pixels sur le capteur 48 mégapixels où le Poco X3 Pro embarquent des pixels de 1,6 µm contre 0,8 µm sur le Redmi Note 10 prometteurs d’une meilleure qualité. Les deux mobiles sont capables de filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde pour le Poco X3 Pro quand le Redmi Note 10 est limité à du Full HD.

