4 Smartphones Samsung Galaxy en promotion à moins de 200€

Avec un budget de 200€, vous pouvez tout à fait vous offrir un smartphone Samsung Galaxy aujourd’hui. Vous aurez même le choix sur le modèle car nous vous avons sélectionné 4 smartphones en promotion à moins de 200€. Nous allons immédiatement vous dire où vous pouvez trouver les Samsung Galaxy A02s, A41, A12 et A21s au meilleur prix !

Bon Plan : Samsung Galaxy A02s à moins de 140€

La gamme des smartphones Samsung s’est beaucoup élargie et le constructeur coréen propose de plus en plus de modèles d’abordables. Il est tout à fait possible aujourd’hui d’acheter un Samsung Galaxy récent à moins de 200€. Avant de faire votre choix, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200€ en 2021. La première promotion intéressante aujourd’hui concerne le Samsung Galaxy A02s. Il est proposé chez Rakuten à 136.90€ seulement au lieu de 159€ chez les autres marchands.

Le Samsung Galaxy A02s concerné par la promotion est sorti en ce début d’année 2021. Il est équipé d’un écran LCD de 6.5 pouces, de trois capteurs photo et d’une batterie de 5000 mAh. Côté processeur, il embarque une puce Snapdragon 450 épaulée par 3 Go de RAM et un espace de stockage de 32 Go. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy A02s.

Samsung Galaxy A12 à moins de 200€ chez Boulanger

Le deuxième smartphone Samsung disponible à moins de 200€ est proposé par Boulanger et il s’agit du Samsung Galaxy A12. Il est disponible actuellement à 189€ et fait partie des meilleures ventes de Boulanger. En choisissant ce marchand, vous pourrez profiter d’une livraison gratuite et rapide ainsi que de la reprise de votre ancien smartphone.

Le Samsung Galaxy A12 est disponible depuis janvier dernier. Il est donc très récent. Il est équipé d’un écran LCD de 6.4 pouces, de 4 capteurs photos dont un principal de 48 Mpx et d’une batterie de 5000 mAh. Il embarque un SoC MediaTek Helio P35 accompagné par 4 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy A12.

Promotion : -34% de réduction sur le Samsung Galaxy A41

Proposé habituellement à 299€, grâce à la promotion du jour affichée par Rakuten, le Samsung Galaxy A41 est disponible pour 193€ seulement. Il passe en dessous de la barre des 200€. Avec -35% de réduction, il s’agit d’un très bon plan pour acheter un smartphone Samsung pas cher.

Le Samsung Galaxy A41 est équipé d’un écran Oled de 6.1 pouces, de trois capteurs photos dont un grand-angle de 48 Mpx et d’une batterie de 3500 mAh. Il embarque un processeur Helio MediaTek P65 épaulé par 4 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy A41.

Bon Plan : Le Samsung Galaxy A21s à moins de 200€ chez Boulanger

Le quatrième bon plan du jour pour un smartphone Samsung Galaxy à moins de 200€ est signé Boulanger avec le Samsung Galaxy A21s. Il est en effet proposé actuellement à 199€ au lieu de 239€, soit une remise immédiate de -16%.

Le Samsung Galaxy A21s est doté d’un écran de 6.5 pouces affichant en HD+, de 4 capteurs photo dont un grand-angle de 48 Mpx et d’une batterie puissante de 5000 mAh. Côté processeur, il embarque une puce Exynos 850 associée à 3 Go de RAM et un espace de stockage de 32 Go. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy A21s.