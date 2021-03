Dernier jour de promotions sur les forfaits RED de RED by SFR !

Vous avez jusqu’à ce soir 23h59 pour profiter des offres promotionnelles chez RED by SFR ! Sans engagement, de 5Go à 130Go à partir de 5€/mois, il y en a pour tous les goûts ! Découvrez-les dans cet article.

Forfait RED 5Go à 5€

Pour la somme de 5€/mois vous pouvez profiter d’une enveloppe data de 5Go en France, mais également de 6Go supplémentaires, que vous pourrez utiliser pour vous connecter depuis l’Union européenne et les DOM. Depuis ces destinations ainsi que la France, vous pourrez communiquer sans vous limiter. L’opérateur RED by SFR vous propose également de profiter de l’application SFR Cloud 100Go pour stocker et consulter l’ensemble de vos documents, en toute sécurité !

Pour résumer, ce forfait pas cher vous propose :

5Go en France + 6Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

SFR Cloud 100Go

Forfaits RED 80Go et 100Go à prix réduit

RED by SFR proposent deux forfaits RED avec 80Go et 100Go d’Internet à prix réduit ! Ces derniers vous permettent également de profiter de l’illimité pour communiquer, de même que l’accès à SFR Cloud 100Go.

Le forfait RED 80Go coûte la somme de 13€/mois, au lieu de 17€, et vous permet d’utiliser 80Go d’Internet en France et de vous connecter à hauteur de 10Go lorsque vous voyagez à travers l’UE et les DOM.

Le forfait RED 100Go, quant à lui, est au prix de 15€/mois au lieu de 20€ ! Vous bénéficiez de 100Go d’Internet en France ainsi que de 12Go pour vos séjours au sein de l’UE et des DOM.

Offre RED 130Go avec au choix la 4G ou la 5G

L’opérateur RED by SFR vous permet de choisir entre la couverture 4G ou 5G pour accompagner votre connexion internet avec les 130Go inclus dans votre forfait RED 130Go. Si vous optez pour la 4G, votre forfait vous coûtera 19€/mois, au lieu de 25€ ! Si vous préférez l’option avec la 5G, alors le tarif de votre abonnement sera de 24€/mois, au lieu de 30€ !

Concernant les garanties, vous pourrez appeler et envoyer vos messages comme bon vous semble depuis la France, mais également lorsque vous êtes à l’étranger*, et bénéficier de l’avantage SFR Cloud 100Go. Enfin, lors de vos voyages à travers l’UE et les DOM, vous pourrez utiliser les 15Go proposés par cette offre RED 130Go.

*UE et DOM