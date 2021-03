Forfait mobile : Nouvelles offres promotionnelles chez l’opérateur SOSH !

Ce lundi 29 mars, l’opérateur SOSH a lancé deux séries limitées 40Go et 80Go valables jusqu’au 19 avril, 9h00, pour toute nouvelle souscription ! Nous vous détaillons ces nouvelles offres promotionnelles dans cet article.

La série limitée 40Go

Au prix de 12.99€/mois, vous pouvez profiter de la nouvelle série limitée 40Go ! Avec cette offre, vous pourrez naviguer sur Internet à hauteur de 40Go en France et utiliser les 8Go inclus pour rester connecté lors de vos séjours à travers l’Europe et les DOM. Depuis ces destinations, tout comme depuis la France, vous pourrez appeler et envoyer vos messages comme vous le souhaitez grâce à l’illimité.

Dans le détail, cette offre mobile pas chère c’est :

40Go d’Internet en France, dont 8Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

utilisables depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole et les DOM

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

La série limitée 80Go

Pour celles et ceux qui souhaitent surfer sur le web en toute sérénité, SOSH propose sa série limitée avec 80Go d’Internet en France pour la somme de 15.99€/mois ! Vous pourrez vous connecter même lorsque vous voyagez en Europe et dans les DOM avec les 12Go prévus à cet effet. Concernant vos communications, vous bénéficierez également de l’illimité où que vous soyez en France, en Europe et dans les DOM.

Dans le détail, la série limitée 80Go c’est :

80Go d’Internet en France, dont 12Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

utilisables depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole et les DOM

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Que vous choisissiez l’une ou l’autre de ces séries limitées, sachez que vous pourrez résilier votre abonnement à tout moment et sans frais puisque ces dernières sont sans engagement !