La série de smartphones Oppo Find X3 est désormais disponible à partir de 449 €

Présentés, il y a peu de temps, les nouveaux smartphones de la série Find X3 étaient jusqu’ici disponibles uniquement en précommande et sont désormais proposés à la vente. Cela concerne tous les modèles de cette gamme, dont le Find X3 Pro, le Find X3 Neo et le Find X3 Lite. Parce qu’il en faut bien pour tous les goûts et tous les budgets.

Souhaitant toucher un public aussi large que possible, la marque Oppo a récemment annoncé la nouvelle série Find X3 composée de trois modèles aux caractéristiques techniques bien distinctes. La version Pro est la plus aboutie profitant d’un design particulièrement réussi alors que la version Neo est un peu moins performante, mais propose tout de même de beaux arguments. Enfin, le modèle Lite est le plus abordable embarquant malgré tout quelques composants intéressants.

Oppo Find X3 Pro, il a tout pour être parfait

Le Oppo Find X3 Pro est donc le nouveau flagship du constructeur chinois et pour l’occasion, il dispose d’un design avec une coque en verre thermoformé qui englobe les optiques photo alors que tous les autres modèles (toutes marques confondues) proposent des « rajouts » au niveau du dos. Animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM, il offre les meilleures performances du moment à l’image de son écran HDR10+, 120 Hz, bien sûr AMOLED et capable d’afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs. Sa configuration d’appareils photo est de très haut niveau puisqu’il dispose de deux capteurs de 50 mégapixels dont un s’occupe des photos grand-angle, associés à un capteur d’optimisation des images et, plus original, un microscope capable de faire un grossissement à 30x. Enfin, sa batterie de 2x2250 mAh peut être rechargée très rapidement à 65 Watts en filaire, 30 Watts sans fil et proposer la charge inversée. Étanche, il est ultra connecté avec prise en charge du Wi-Fi 6 et de la 5G.

Le Neo est très loin de démériter

Plus modeste, le Oppo Find X3 Neo arbore un design assez classique. Il embarque également 4 capteurs photo : 50+16+13+2 mégapixels et un capteur de 32 mégapixels (comme tous les autres mobiles Oppo Find X3) pour se prendre en selfie. Animé par la puce Qualcomm Snapdragon 865, la championne de l’année dernière, et associée à 12 Go de RAM, aucune application et aucun jeu ne devraient lui résister. Son écran est assez remarquable dans le sens où il utilise une dalle AMOLED compatible HDR10+ profitant d’une fréquence de 90 Hz, une diagonale de 6,55 pouces et une définition 1080x2400 pixels. Sa batterie de 2x2250 mAh supporte aussi la charge 65 Watts, mais ici, pas de charge sans fil ni inversée.

La version Lite pour le plus grand nombre

Enfin, le Oppo Find X3 Lite est le plus abordable des trois modèles. Malgré cela, il dispose d’une configuration photo à 4 capteurs : 64+8+2+2 mégapixels. Il est équipé d’un écran AMOLED 90 Hz d’une diagonale de 6,4 pouces. Son processeur est un Qualcomm Snapdragon 765G de milieu de gamme associé à 8 Go de mémoire vive. Comme le Neo, la batterie du Lite de 4300 mAh répartis en 2 unités supporte la charge rapide 65 Watts, mais pas question ici de charge sans fil ou inversée.

Le smartphone Oppo Find X3 Pro est disponible en bleu ou noir brillant pour 1149,90 €. Comptez sur un prix de 799,90 € pour le Oppo Find X3 Neo en noir stellaire ou argent lunaire galactique et 449,90 € pour le Find X3 Lite en noir étoilé ou bleu astral alors qu’une version Argent galactique est exclusivement vendue dans les enseignes Darty. Pour tout achat d’un modèle Oppo Find X3 Lite jusqu’au 25 avril 2021 inclus, recevez gratuitement une paire d’écouteurs Oppo Enco W51.