Les nouveaux Xiaomi Mi 11 Lite, Mi 11i et Mi 11 Ultra rejoignent l’actuel Mi 11 pour une famille enfin réunie

Le smartphone Xiaomi Mi 11 avait été présenté un peu avant la mi-février et n’était, jusqu’ici que le seul représentant de la série Mi 11. Désormais, il est rejoint par les nouveaux modèles présentés hier, le Mi 11 Lite, le Mi 11i et le Mi 11 Ultra. En voici tous les détails.

Alors que le smartphone Xiaomi Mi 11 mise beaucoup sur ces capacités à produire de belles séquences vidéo notamment grâce à des fonctionnalités particulièrement abouties dans ce domaine, les autres modèles de cette série sont assez remarquables souhaitant séduire un public exigeant, averti, mais également des férus de style. Pour cela, le constructeur vient d’annoncer la très prochaine mise sur le marché des nouveaux modèles Mi 11 Lite, Mi 11i et Mi 11 Ultra.

Mi 11 Ultra, LE smartphone Android vraiment ultime ?

Le modèle le plus haut de gamme chez Xiaomi cette année 2021 sera donc le Mi 11 Ultra. Commercialisé en France alors que son prédécesseur ne l’était pas, il peut se targuer d’embarquer ce qui se fait de mieux en matière de nouvelles technologies. Son constructeur n’hésite pas à le qualifier de « smartphone Android Ultime ». Ainsi, il s’appuie sur la puce Qualcomm Snapdragon 888 associée à 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Le fabricant a développé un système spécifique pour refroidir le processeur et obtenir les meilleures performances possibles. Il embarque une configuration photo basée sur un capteur principal de 50 mégapixels (le GN2 de Samsung), deux objectifs de 48 mégapixels dont un pour les photos ultra grand angle et l’autre pour zoomer jusqu’à 120x en mode numérique et 5x en optique. Pour l’avant, il y a un capteur de 20 mégapixels. Le mobile est capable de filmer avec une définition 8K à 30 images par seconde.

Il est équipé d’un très large écran de 6,81 pouces, comme le Mi 11 avec les 4 côtés incurvés, une définition de 1440x3200 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une compatibilité HDR10+ et aussi le support de la technologie Dolby Vision, comme l’iPhone 12 d’Apple qui était le seul jusqu’ici à proposer ce format vidéo particulièrement apprécié des puristes. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran. Original, le Mi 11 Ultra dispose d’un écran secondaire, dans son dos, juste à côté des objectifs photo pour aider au cadrage lorsqu’on se prend en photo. Il profite d’une dalle AMOLED, d’une diagonale de 1,1 pouce et d’une définition de 126x294 pixels. Le Mi 11 Ultra propose un son stéréo aidé par Harman Kardon. Il est certifié Hi-Res et ultra connecté puisque compatible 5G et Wi-Fi 6E.

Sa batterie se charge aussi vite avec que sans fil : 35 minutes pour passer de 0 à 100% !

Comme sur la quasi-totalité des smartphones de la marque, il embarque aussi un port infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh et son constructeur annonce pouvoir la recharger en seulement 35 minutes avec un fil ou sans fil ! La charge inversée est également prévue. Il mesure 164,3x74,6x8,38 mm pour un poids de 234 grammes. C’est le premier modèle officiellement certifié IP68 signifiant qu’il peut résister à une immersion totale de plus d’un mètre. Le fabricant a fait la démonstration pendant sa présentation d’une descente à plus de 42 mètres de profondeur, sans subir de dommage, en piscine. Le nouveau smartphone Xiaomi Mi 11 Ultra sera disponible à partir de 1199 € selon la configuration choisie.

Tout droit sorti du chapeau, le Mi 11i

De son côté, le Xiaomi Mi 11i embarque la même plateforme que son ainé avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Son écran mesure 6,67 pouces sur une dalle AMOLED compatible 120 Hz, HDR10 et affichant une définition FHD+ intégrant aussi la technologie d’optimisation des mouvements MEMC que l’on peut aussi voir sur certaines télévisions. Côté photo, le Mi 11i dispose d’un capteur Samsung 108 mégapixels, d’un capteur grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur de 5 mégapixels pour les photos macro. Pour se prendre en selfie, c’est un module de 20 mégapixels qui est intégré dans le poinçon au niveau de l’écran. Le constructeur promet un son stéréo ainsi qu’une compatibilité Dolby Atmos. Compatible 5G et Wi-Fi 6, il dispose également d’un port infrarouge et d’une batterie de 4520 mAh supportant la charge 33 Watts. Le nouveau smartphone Xiaomi Mi 11i sera disponible à partir de 649 € selon la configuration choisie.

Et pour finir, le Mi 11 Lite… enfin plus exactement, deux Mi 11 Lite

Enfin, le quatrième « larron » est le Mi 11 Lite. En fait, il a deux Mi 11 Lite. Le Mi 11 Lite 4G et le Mi 11 Lite 5G. Tous les deux proposent les mêmes composants à la différence du processeur. Le Mi 11 Lite 5G est équipé d’une puce Snapdragon 780G tandis que le Mi 11 Lite 4G embarque un Soc Snapdragon 732G avec 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d’espace de stockage. Leur écran mesure 6,55 pouces sur une dalle AMOLED 10 bit et 90 Hz supportant le HDR10. Leur batterie se charge à 33 watts. La configuration photo est la suivante : 64+8+5 mégapixels et 16 mégapixels pour les selfies. Les mobiles sont certifiés Hi-Res et proposent un port audio jack 3,5 mm. Extrêmement fin, ils ne font que 6,81 mm d’épaisseur. Le Mi 11 Lite 4G sera disponible pour un prix de 299 €. Comptez sur un prix de 369 € pour la version Mi 11 Lite 5G.