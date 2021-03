Baisse de prix sur l’Oppo Find X3 Pro avec 150€ de remise chez Fnac & Boulanger

Disponible sur le marché depuis moins d’une semaine, le nouveau smartphone premium de la marque Oppo, le Find X3 pro connaît déjà une chute de prix chez Fnac et Boulanger. En ce moment, vous pouvez profiter de 150€ de remise sur l’achat de ce modèle. On vous explique tout de suite comment en profiter.

L’Oppo Find X3 Pro à moins de 1000€ chez Fnac et Boulanger

Sorti en France le 26 mars dernier, l’Oppo Find X3 Pro est le tout nouveau smartphone haut de gamme du constructeur Oppo. Arrivé au côté des Oppo Find X3 Néo et Oppo Find X3 Lite, c’est le plus puissant et performant de la gamme. Proposé au prix de 1149€, il est aujourd’hui possible de le trouver à moins de 1000€. Pour un Find X3 Pro pas cher, c’est chez Fnac et Boulanger qu’il faut aller. En ce moment, ces deux marchands offre un bonus reprise sur votre ancien téléphone de 150€ maximum. Il est donc possible d’acheter le Find X3 Pro pour 999€ seulement ! N’hésitez pas à consulter le test de l’Oppo Find X3 Pro pour tout savoir sur les performances de ce smartphone.

Que ce soit chez Fnac ou Boulanger, pour profiter de cette promotion, il vous suffit de choisir le retrait en magasin ou le click and collect lors de votre commande en ligne. Ainsi, en rapportant votre ancien téléphone, une remise de 150€ maximum pourra vous être attribuée. Vous pouvez dès à présent calculer votre bonus de reprise en ligne. Son montant varie en fonction de l’état, de l’année et de la configuration de l’appareil repris. Cette offre n’est valable que jusqu’au 26 avril prochain.

Jusqu’à 100€ de remise sur l’Oppo Find X3 Néo chez Fnac et Boulanger

Si l’Oppo Find X3 Pro est trop cher et trop performant par rapport à votre usage quotidien, nous vous conseillons de vous intéresser à l’Oppo Find X3 Néo. Cette déclinaison est équipée d’un SoC Snapdragon 888 compatible 5G, associée à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Il est doté d’un écran Super AMOLED de 6,55 pouces cadencé à 90 Hz et embarque un processeur Snapdragon 865 associée à une RAM de 12 Go. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique de l’Oppo Find X3 Néo.

Actuellement chez Boulanger et Fnac, pour tout achat d’un Oppo Find X3 Néo, en choisissant la livraison en magasin ou le click and collect, un bonus reprise de 100€ est offert. Il vous suffit pour en profiter de rapporter votre ancien smartphone. Son montant varie en fonction de l’état, de l’année et de la configuration de l’appareil repris. Cette offre n’est valable que jusqu’au 26 avril prochain.