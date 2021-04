Forfait mobile en promo : jusqu’à 200Go sur Orange ou SFR dès 4.99€

À la recherche d’un forfait flexible ? Neutres en CO2, à prix réduit, jusqu’à 200Go d’Internet, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets avec l’opérateur Prixtel ! Venez découvrir ses offres promotionnelles, valables jusqu’au 6 avril, dans cet article.

Forfait Le petit : idéal pour les petits budgets

Prixtel propose aux utilisateurs le forfait Le petit à partir de 4.99€/mois la première année d’abonnement, pour profiter jusqu’à 20Go d’Internet chaque mois depuis la France. Lors de vos voyages à travers l’Union européenne et les DOM, vous pourrez apprécier les 10Go inclus dans votre enveloppe data globale ! Concernant vos communications, que vous soyez en France ou à l’étranger*, il vous sera possible d’appeler et d’envoyer SMS et MMS autant que vous le souhaitez !

Voici le détail du tarif des paliers data en France du forfait Le petit :

Jusqu’à 10Go : 4.99€/mois pendant 1 an puis 9.99€

pendant 1 an puis 9.99€ De 10Go à 15Go : 7.99€/mois pendant 1 an puis 12.99€

pendant 1 an puis 12.99€ De 15Go à 20Go : 9.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€

Sachez que la gamme des forfaits flexibles de Prixtel est sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais. Aussi, l’opérateur vous offre le choix entre le réseau Orange et SFR afin de sélectionner la couverture réseau qui fonctionne le mieux selon votre lieu de résidence !

Forfait Le grand : idéal pour les grands internautes

Le forfait Le grand permet de bénéficier d’une connexion internet à hauteur de 80Go depuis la France, mais également de profiter de 15Go (décomptés de l’enveloppe globale) lorsque vous vous déplacez au sein de l’Union européenne ou des DOM ! Vous bénéficiez également de l’illimité depuis ces destinations ainsi que la France pour l’ensemble de vos appels, SMS et MMS.

Voici le détail du tarif des paliers data en France du forfait Le grand :

Jusqu’à 40Go : 9.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€

pendant 1 an puis 14.99€ De 40Go à 60Go : 12.99€/mois pendant 1 an puis 17.99€

pendant 1 an puis 17.99€ De 60Go à 80Go : 14.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€

Forfait Le géant : idéal pour les ultra-connectés et amateurs de 5G

Prixtel met en avant le forfait Le géant qui propose la 5G en plus d’une grosse enveloppe data ; le tout avec 7€/mois de réduction les 12 premiers mois d’abonnement ! Jusqu’à 200Go en 4G/5G depuis la France à partir de 12.99€/mois, Prixtel vous offre l’opportunité d’utiliser jusqu’15Go (inclus) d’Internet pour vos déplacements à l’étranger*. Vous pourrez également communiquer en toute sérénité grâce à l’illimité ! Avantage intéressant, depuis la France, ce forfait Le géant vous permet d’appeler comme bon vous semble les fixes de l’UE et des DOM ainsi que l’ensemble des numéros des USA et du Canada !

Voici le détail du tarif des paliers data en France du forfait Le géant :

Jusqu’à 100Go : 12.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€

pendant 1 an puis 19.99€ De 100Go à 150Go : 17.99€/mois pendant 1 an puis 24.99€

pendant 1 an puis 24.99€ De 150Go à 200Go : 22.99€/mois pendant 1 an puis 29.99€

*Union européenne et DOM