Xiaomi Mi 11 Lite contre Xiaomi Mi 10 Lite, les différences

La marque Xiaomi vient à peine d’annoncer l’arrivée prochaine sur le marché des nouveaux smartphones de la série Mi 11 dont le Mi 11 Lite au tarif particulièrement abordable. Mais que vaut-il par rapport au modèle de l’année dernière, le Mi 10 Lite 5G ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Fraîchement annoncé, le nouveau smartphone Xiaomi Mi 11 Lite fait partie de la série Mi 11 du fabricant chinois composée du Mi 11, Mi 11i et Mi 11 Ultra, la version la plus haut de gamme. Il se présente avec un design extrêmement fin puisqu’il ne mesure que 6,81 mm d’épaisseur. Il est aussi très léger avec seulement 157 grammes sur la balance, faisant de ce mobile l’un des plus légers au monde. Le Mi 10 Lite 5G, de son côté, propose un poids de 192 grammes et 7,88 mm d’épaisseur.

Des Soc bien différents dont l’un est compatible 5G

Le nouveau Mi 11 Lite est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 732G avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Le Mi 10 Lite 5G profite d’un Snapdragon 765G avec 6 ou 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 64, 128 ou 256 Go, selon la configuration choisie. La batterie du Mi 11 Lite peut être rechargée avec une puissance de 33 Watts contre 20 Watts pour le Mi 10 Lite 5G, se chargeant donc moins rapidement. En termes de connectivité, les deux disposent du Wi-Fi 5 mais le Mi 10 Lite 5G, comme son nom l’indique a l’avantage d’être compatible avec les réseaux 5G alors que le Mi 11 Lite est limité à la 4G. Tous les deux sont équipés d’un lecteur d’empreinte. Il est installé sous l’écran sur le Mi 10 Lite 5G et sur le côté sur le Mi 11 Lite.

Un écran à 60 Hz et l’autre 90 Hz

Les écrans des deux mobiles utilisent une dalle AMOLED avec une définition 1080x2400 pixels. Celui du Mi 10 Lite 5G est compatible HDR10+ sur 6,57 pouces alors que celui du Mi 11 Lite est « seulement » HDR10 sur 6,55 pouces mais propose une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz contre 60 Hz pour le Mi 10 Lite 5G. Enfin, pour la configuration photo, le Mi 11 Lite s’appuie sur un module principal de 64 mégapixels avec un capteur grand-angle de 8 mégapixels et un capteur pour les photos macro de 5 mégapixels. Pour se prendre en selfie, c’est un capteur de 16 mégapixels qui installé dans le poinçon en haut à gauche de l’écran, comme pour le Mi 10 Lite 5G. Pour ce dernier, au dos, il faut compter sur son capteur principal de 48 mégapixels qui est accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour les photos en grand-angle et deux autres capteurs de 2 mégapixels.