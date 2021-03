L’iPhone 12 à moins de 700€ après une baisse de prix exceptionnelle chez Rakuten

Le célèbre iPhone 12 de la marque Apple nous fait tous rêver ! Mais son prix initial de 909€ lors de sa sortie l’hiver dernier ne le rend pas accessible pour tout le monde. Vous serez donc ravis d’apprendre qu’aujourd’hui, grâce à une promotion Rakuten + un code de réduction exclusif valable seulement ce mercredi, le prix de l’iPhone 12 passe en dessous de 700€.

L’iPhone 12 à un super prix aujourd’hui chez Rakuten

Les performances et le design de l’iPhone 12, le dernier smartphone d’Apple donne envie de l’acheter au plus vite ! Mais son prix de vente de 909€, vous fera certainement réfléchir. Sachez qu’aujourd’hui pour acheter un iPhone 12 au meilleur prix, c’est chez Rakuten qu’il faut se rendre. Affiché au prix de 729€ au lieu de 909€, l’iPhone 12 bénéficie de -20% de réduction. Mais grâce au code exclusif, valable seulement aujourd’hui, vous bénéficierez en plus de 30€ de remise supplémentaire. En renseignant le code promo RAKUTEN30, 30€ de remise vous sont offerts dès 299€ d’achat. Ainsi votre iPhone 12 vous coûtera moins de 700€. C’est exceptionnel !

Quels sont les avantages de l’iPhone 12 ?

Pour connaître tous ses petits secrets, n’hésitez pas à consulter le test de l’iPhone 12. Vous en apprendrez beaucoup sur ses performances. Ce smartphone Apple est équipé d’un écran Super Retina XDR de 6.1 pouces avec une résolution de 2532 x 1170 pixels. Son format compact cache un processeur très puissant car il embarque une puce A14 Bionic qui est aujourd’hui la plus rapide du marché. Côté photo, il est équipé d’un double appareil photo avec deux capteurs de 12 Mpx chacun. En ce qui concerne la charge, il offre le Mag safe à savoir une recharge sans fil très rapide.

En plus du code promo RAKUTEN30, profitez également du code promo RAKUTEN5 qui permet d’obtenir 5€ de remise dès 29€ d’achat. C’est l’occasion d’acheter des accessoires pour votre iPhone 12 comme une jolie coque de protection par exemple. Si vous n’êtes pas complètement convaincu par ce smartphone, sachez que le code promo s’applique sur de nombreux autres modèles. N’hésitez pas à consulter la sélection de smartphone en promotion chez Rakuten.