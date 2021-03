Le OnePlus 9 Pro est disponible aujourd’hui en boutique

Annoncé la semaine dernière, le nouveau smartphone OnePlus 9 Pro est maintenant disponible dans le commerce et plus particulièrement sur le site du fabricant, sur Amazon et les enseignes Fnac Darty. Modèle haut de gamme, il signe l’aboutissement d’une première étape d’un partenariat avec Hasselblad pour produire les plus belles photos possibles. Ultra performant, il est décliné en deux versions et proposé à partir de 919 €. En voici tous les détails.

Avec la série 9, le constructeur a souhaité mettre en avant la photographie. C’est l’un de ses points faibles. Pour tenter de rattraper et dépasser la concurrence, l’entreprise a pu nouer une collaboration avec la fameuse marque Hasselblad. Ainsi, l’appareil dispose de traitements logiciels particulièrement avancés au service des capteurs installés dans son dos. Il s’agit d’un module principal de 48 mégapixels développé avec les équipes de Sony, le fournisseur, intégrant un système de double stabilisation. Il est accompagné d’un capteur de 50 mégapixels capable de gérer les photos en grand-angle avec une lentille freeform spécifique. Il y a aussi un téléobjectif apte à zoomer optiquement 3,3x et jusqu’à 30x en numérique avec une stabilisation extrêmement performante. Enfin, notez la présence d’un capteur monochrome pour optimiser les clichés. L’appareil peut filmer avec une définition 8K à 30 images par seconde. Pour les selfies, il faut utiliser le capteur de 16 mégapixels optimisé. OnePlus 9 Pro acheter au meilleur prix Darty

Des composants de haut vol Le OnePlus 9 Pro dispose d'un écran de 6,7 pouces AMOLED 120 Hz sur une dalle 10 bits compatible HDR10+ et utilisant la technologie TLPO pour adapter sa fréquence de rafraîchissement et optimiser la consommation de la batterie. OnePlus annonce également une technologie d'amélioration de la réponse de la latence tactile pour passer de 30 à 25 ms, pour les puristes et fondus de jeux vidéo. L'appareil est animé par une batterie d'une capacité de 4500 mAh avec la possibilité d'une charge rapide à 65 watts en mode filaire, 50 watts avec un dispositif sans fil et qui permet également la charge inversée. Le tout fonctionne grâce à la puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d'espace de stockage non extensible. Le mobile est Wi-Fi 6, compatible 5G et officiellement étanche car certifié IP68. Il mesure 163,2x73,6x8,7 mm pour un poids de 197 grammes. Le nouveau smartphone OnePlus 9 Pro en version 8/128 Go est disponible à un prix de 919 €. Si vous préférez le modèle doté de 12/256 Go, comptez sur un prix de 999 €. Pour le lancement des ventes, OnePlus a réussi à recréer un arc-en-ciel lunaire en plein cœur de Londres au bord de la Tamise pour un résultat assez impressionnant.