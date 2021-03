Xiaomi dévoile son premier smartphone pliant, le Mi Mix Fold avec un écran de 8 pouces et une lentille liquide

Lors de sa « méga conférence », le constructeur chinois Xiaomi a dévoilé la sortie commerciale de son tout premier smartphone pliant. Baptisé Mi Mix Fold, il inaugure plusieurs technologies innovantes développées par le fabricant dont la présence de 4 haut-parleurs Harman Kardon, l’intégration d’un processeur Xiaomi Surge C1 pour le traitement d’image et la technologie Liquid Lens. En voici tous les détails.

Pour son tout premier smartphone pliant commercialisé, Xiaomi n’a pas fait qu’un téléphone portable à deux écrans, dont un pliable, mais a également intégré plusieurs technologies jamais vues sur un tel appareil. Mais avant de les détailler, remarquez que le Mi Mix Fold dispose d’un très large écran de 8,01 pouces lorsqu’il est totalement ouvert. Il s’agit du plus grand écran actuellement disponible pour un smartphone. Il est au format 4/3 et profite d’une dalle OLED flexible QDHD+ compatible avec les formats HDR10+ et Dolby Vision. Xiaomi promet une luminosité maximale de 900 cd/m². Mais ce n’est pas tout puisque le Mi Mix Fold propose aussi un écran « secondaire » de 6,52 pouces à 90 Hz avec une définition HD+ au format 27:9. Il supporte également le HDR10+ avec une luminosité maximale de 900 cd/m², toujours d’après le constructeur.

Une charge très rapide et un Soc de dernière génération

Le smartphone est alimenté par une batterie (répartie en deux unités) d’une capacité de 5020 mAh supportant la charge rapide 67 watts. Xiaomi annonce une possibilité de charge complète en seulement 37 minutes. On peut également compter sur la présence d’une puce Snapdragon 888 avec 12 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d’espace de stockage, à priori, non extensibles. Pour la partie photo classique, le Mi Mix Fold ne fait pas dans la demi-mesure puisqu’il embarque un capteur principal de 108 mégapixels accompagné d’un capteur grand-angle de 13 mégapixels.

Le plein d’innovations sur le Mi Mix Fold

Le Mi Mix Fold profite de la toute nouvelle puce de traitement d’images développée par Xiaomi et fruit de 2 années de recherche et de développement, Surge C1. Le fabricant annonce des performances exceptionnellement élevées avec une moindre sollicitation du processeur principal et un espace de stockage réduit permettant de gérer des algorithmes améliorés et des capacités accrues de mise au point en basse lumière avec une réalisation automatique plus précise, une exposition et une balance des blancs également automatique. En outre, le Mi Mix Fold est le premier smartphone au monde à embarquer la technologie Liquid Lens. Il s’agit d’une lentille liquide qui utilise le principe de la bionique de l’œil humain basée sur une structure avec un liquide transparent enveloppé dans un film. Grâce à des micro-impulsions, le rayon de courbure de la surface sphérique peut être modifiée permettant, selon Xiaomi, de proposer un zoom optique 3x, un téléobjectif jusqu’à 30x et une distance de mise au point minimale de 3 cm couvrant ainsi plusieurs fonctionnalités à la fois.

Xiaomi continue son partenariat avec Harman Kardon et équipe son Mi Mix Fold avec 4 haut-parleurs installés à des endroits stratégiques. D’une conception symétrique, ces doubles haut-parleurs (plus exactement) sont intégrés de part et d’autre de l’écran afin de proposer un son immersif. Xiaomi annonce une augmentation du niveau sonore de 40% par rapport au Mi 10 Pro que nous avions trouvé particulièrement dynamique.

Le smartphone pliant Xiaomi Mi Mix Fold sera décliné en deux versions : standard avec un dos en verre ou Céramique Édition Spéciale avec un cadre central et des boutons de volume en or ainsi qu’un fond en céramique noire avec une gravure spéciale au laser. Il sera proposé avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage à des prix respectifs de 1300 € HT et 1430 € HT. Pour le moment, le constructeur n’a pas encore communiqué sur une commercialisation en France. On croise les doigts.