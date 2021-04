Dernier jour de promotion sur les forfaits mobiles dès 1.99€ chez les MVNO

À la recherche d’un forfait sans engagement à prix mini ? Vous trouverez le forfait qui vous convient le mieux parmi les offres promotionnelles des opérateurs Auchan Telecom, NRJ Mobile et Cdiscount Mobile. Faites vite, elles sont valables seulement jusqu’à ce soir, 23h59 ! Nous vous les présentons dans cet article.

Auchan Telecom : série limitée 20Go à 1.99€

L’opérateur Auchan Telecom va faire des heureux avec son forfait 20Go à prix réduit les 6 premiers mois d’abonnement : 1.99€/mois ! Au-delà, le tarif sera de nouveau à 9.99€/mois, vous permettant de réaliser une économie de 48€ !

Ce forfait pas cher vous permet de bénéficier de 20Go d’Internet depuis la France et d’utiliser jusqu’à 2Go inclus dans votre enveloppe initiale lorsque vous vous déplacez au sein de l’UE ou des DOM. Du côté des communications, vous pourrez apprécier l’illimité, que vous soyez en France ou depuis l’une de ces dernières destinations.

NRJ Mobile : forfait Woot 30Go à 2.99€

NRJ Mobile propose, quant à lui, son forfait Woot au prix de 2.99€/mois pendant 6 mois après la souscription avant de revenir au tarif initial de 12.99€/mois ! Vous pouvez ainsi économiser l’équivalent de 4 mois de forfait au tarif de base !

Le forfait Woot vous propose 30Go d’Internet pour surfer sur le web depuis la France, dont 10Go utilisables pour rester connecté lors de vos séjours à travers l’UE et les DOM. Vous pourrez également appeler et envoyer SMS et MMS comme bon vous semble depuis ces zones ainsi qu’en France.

Cdiscount Mobile : offre limitée 80Go à 3.99€

L’opérateur Cdiscount Mobile permet aux grands internautes de profiter de l’offre limitée 80Go pour la modique somme de 3.99€/mois les 6 premiers mois d’abonnement avant de retrouver le tarif initial de 16.99€/mois, autrement dit 78€ de moins sur votre facture !

Cette offre limitée vous offre 80Go d’Internet pour naviguer en toute tranquillité sur le net en France, mais également la possibilité d’utiliser les 8Go (inclus) pour votre connexion internet depuis l’UE et les DOM. L’ensemble de vos communications bénéficieront de l’illimité pour que vous puissiez communiquer sans compter en France, comme à l’étranger (UE et DOM) ! L’opérateur ajoute à la liste des pays inclus dans votre forfait la Norvège, l’Islande ainsi que le Liechtenstein.