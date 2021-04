Les iPhone SE 128 Go et 256 Go profitent d’une remise exceptionnelle

Aujourd’hui grâce à la promotion exceptionnelle proposée par RED by SFR, l’iPhone SE 128 Go est au prix de l’iPhone SE 64Go. Profitez ainsi d’une capacité de stockage plus importante pour un petit prix. Pour encore plus de stockage interne, sachez que la version 256 Go est au prix de celle de 128 Go. C’es donc le moment idéal pour se faire plaisir avec iPhone SE vraiment pas cher !

iPhone SE 128 Go au prix du 64 Go

Jusqu’au 5 avril prochain, l’iPhone SE profite de remises exceptionnelles chez l’opérateur RED by SFR. Les deux modèles avec 128 Go et 256 Go d’espace de stockage interne sont en promotion. Avec 50€ de remise immédiate sur l’iPhone SE 128 Go, cela le ramène au prix du 64 GO. Il est proposé aujourd’hui au prix de 459€ au lieu de 509€. Quant à l’iPhone SE 256 Go, il est affiché au prix de 509€ au lieu de 619€ habituellement. C’est le moment d’en profiter.

En achetant votre iPhone au meilleur prix chez RED by SFR, vous profiterez d’une expédition rapide en 24h et des frais de livraison gratuits. Tous les smartphones sont vendus débloqués. Ils peuvent donc être utilisés avec la carte SIM de n’importe quel opérateur. Rien ne vous oblige à souscrire à un forfait mobile RED by SFR.

Pourquoi choisir l’iPhone SE ?

Avec l’iPhone SE sorti en 2020, le constructeur Apple a souhaité proposer un iPhone abordable en termes de prix. Il n’est pas possible pour tout le monde de s’offrir le tout dernier iPhone 12. L’iPhone SE est un smartphone à moins de 500€.

Ce modèle compact est doté d’un écran Retina de 4.7 pouces offrant une belle lisibilité. Equipé de la puce A13 Bionic, à savoir la même que pour l’iPhone 11 pro, il offre de performances remarquables. Il n’a rien a envié au modèle très haut de gamme de chez Apple. Côté photo, il embarque un capteur grand-angle de 12 Mpx à l’arrière ainsi qu’un capteur de 7 Mpx à l’avant. Il permet de réaliser de très belles photos.

Il possède une batterie de 1821 mAh très endurante et il est compatible avec la charge rapide 18W. L’iPhone SE est une valeur sûre de la marque. Vous ne pourrez être qu’impressionnés par ses performances.