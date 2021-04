ATTENTION : les accessoires de votre smartphone reconditionné vous mettent-ils en danger ?

Les smartphones reconditionnés ont le vent en poupe depuis quelques années. Ils représentent déjà 10 à 15 % des ventes de téléphones. Comme les modèles neufs, ils sont vendus avec des accessoires comme un chargeur, un câble, un kit piéton ou encore un extracteur de carte SIM par exemple. Savez-vous qu’il existe des normes qui vous garantissent des accessoires fiables et de qualité ? On va aujourd’hui prendre le temps de vous expliquer l’importance de vérifier la provenance de ces produits et les risques encourus en cas d’utilisation d’accessoires de mauvaise qualité.

Le danger des accessoires pour smartphones reconditionnés non certifiés Comme pour tout appareil, il est important de vérifier la conformité des accessoires qui accompagnent un smartphone reconditionné afin d’être sûr de pouvoir les utiliser en toute sécurité. On les utilise au quotidien sans se douter qu’ils peuvent entrainer de graves dommages. D’après la société Elégance Mobile - Wemtek cela arrive malheureusement plus souvent que ce que l’on peut croire. Le chargeur du smartphone par exemple doit respecter certaines normes. Si ce n’est pas le cas, il peut déclencher un incendie dans votre maison ou encore vous faire subir une électrocution. Ne pas s’interroger sur leur conformité, c’est mettre en danger sa maison et chaque membre de sa famille. Un accessoire de mauvaise qualité peut avoir des effets directs sur votre smartphone. Que ce soit un chargeur, un câble ou encore un kit piéton, il peut abîmer et détériorer votre téléphone reconditionné. Un accessoire non certifié, c’est aussi le risque d’être mis en contact avec des substances dangereuses comme le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome ou les phtalates. Quelles sont les certifications qui garantissent des accessoires fiables ? Afin de garantir la fiabilité des accessoires des téléphones reconditionnés, des normes et certifications ont été mises en place. Elles sont faites pour vous protéger de tout risque éventuel lié à leur utilisation. Ainsi, lors de votre prochain achat, il vous suffira de vérifier leur présence. La société Elégance Mobile - Wemtek nous a dévoilé les 2 principales certifications à connaître pour vous y retrouver plus facilement : La certification CE : cette certification que l’on retrouve sur beaucoup d’appareils indique que le produit a été contrôlé et testé et qu’il est conforme aux exigences européennes en matière de santé et de sécurité.

: cette certification que l’on retrouve sur beaucoup d’appareils indique que le en matière de santé et de sécurité. La certification RoHS : elle vise à limiter l’utilisation de substances dangereuses déclarées cancérigène ou allergène par l’autorité de santé. Sur le site d’Elégance Mobile – Wemtek, vous trouverez exclusivement des accessoires certifiés CE et RoHS. Ils ont tous été certifiés par des laboratoires comme SGS ou Intertek reconnus pour leur application scrupuleuse des normes. Mon chargeur de téléphone est-il conforme ? Après avoir lu ces premières lignes, on se demande tous si le chargeur qu’on utilise actuellement est conforme et si l’on peut continuer à l’utiliser sans danger. Pour vous aider à répondre à cette question facilement, voici un schéma qui récapitule les logos et mentions obligatoires pour un chargeur secteur ainsi que les normes concernant la forme du connecteur.