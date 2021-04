Le smartphone realme 8 Pro est désormais disponible avec son capteur photo 108 mégapixels pour moins de 300 €

La marque realme a présenté son dernier smartphone en date répondant au nom de realme 8 Pro. Modèle de milieu de gamme, cela ne lui empêche pas de proposer une fiche technique intéressante afin d’offrir un bon rapport qualité prix. Il est désormais disponible à la vente

La nouvelle série de smartphones realme 8 est inaugurée par la version Pro. Tout juste annoncé la semaine dernière, le mobile est maintenant disponible en vente dans les enseignes Fnac Darty par exemple où une paire d’écouteurs realme Buds Q est offerte pour tout achat d’un realme 8 Pro. Il débarque avec une fiche technique plutôt intéressante dont un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec une définition classique pour ce type d’appareil, de 1080x2400 pixels offrant une bonne lisibilité. Il est poussé par une batterie d’une capacité de 4500 mAh supportant la charge rapide 50 Watts. Cela fait dire à son fabricant qu’il est possible de recharger totalement l’appareil en seulement 47 minutes. On ne parle pas ici de charge sans fil, une fonctionnalité réservée aux modèles haut de gamme. Notez la présence d’un chargeur 65 watts dans la boîte alors que certains constructeurs comme Apple et Samsung ne le proposent plus avec leurs tout derniers appareils.

Un capteur photo de 108 mégapixels

Sinon, le realme 8 Pro est bien loti pour la photo avec la présence d’un capteur Samsung ISOCELL HM2 que l’on peut aussi trouver sur le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, par exemple, lui aussi nouvellement annoncé. Il y a la possibilité de zoomer optiquement 3x. Un autre capteur de 8 mégapixels permet de gérer les prises de vue en mode grand-angle sur 119 degrés. Deux autres capteurs sont également disponibles. L’un d’entre eux s’occupe des photos en mode macro, c’est-à-dire très proche du sujet jusqu’à 4 cm tandis que l’autre est monochrome devant gérer l’optimisation des détails d’une scène. Plusieurs modes de prise de vue sont disponibles dont le Tilt-Shift qui permet de miniaturiser un paysage tel une maquette. En outre, il embarque également une fonction Time-lapse Tlit-Shift pour faire de belles séquences accélérées en miniature. Pour se prendre en selfie, c’est le capteur inséré derrière le poinçon dans le coin haut à gauche de l’écran qui propose 16 mégapixels.

Le smartphone realme 8 Pro est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 720G associée à 8 Go de mémoire vive et propose une capacité de stockage de 128 Go avec la possibilité d’étendre la mémoire interne avec une carte micro SD, une fonction qui n’est plus si courante que cela. Le mobile est certifié Hi-Res pour une restitution optimale de l’audio. Il mesure 160,6x73,9x8,1 mm pour un poids de 176 grammes. Il fonctionne sur le système d’exploitation Android 11 qui est associé à la surcouche logicielle realme UI 2.0.

Le nouveau smartphone realme 8 Pro dans sa version 8+128 Go est disponible pour 300 € environ. Une offre de lancement est proposée jusqu’au 6 avril, dans les enseignes Fnac et Darty, pendant laquelle une paire d’écouteurs realme Buds Q est offerte pour toute commande realme 8 Pro.