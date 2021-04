Black Shark 4 dévoilé pour la Chine avec son écran 144 Hz et sa charge 120 Watts

La marque Black Shark a officialisé sa série de smartphones gaming Black Shark 4 avec deux modèles, « classique » et « Pro ». Appareils de haut de gamme, ils sont dotés d’écrans particulièrement performants, mais aussi une charge ultra rapide à 120 watts ! En voici tous les détails.

Pas de souci avec la superstition du côté de Xiaomi puisque le fabricant a ainsi dévoilé le Black Shark 4 et le Black Shark 4 Pro alors qu’Asus est directement passé au ROG Phone 5 après le 3. Après le constructeur taïwanais, c’est donc à la Chine de prendre la parole sur l’univers porteur du gaming avec l’arrivée sur le marché des deux modèles aux caractéristiques particulièrement élevées.

Des Soc performants et des écrans 144 Hz

Ainsi, le Black Shark 4 Pro dispose de la puce Qualcomm Snapdragon 888 avec de la mémoire vive au format LPDDR5 et de la mémoire interne de stockage au format UFS 3.1 pour des lectures et des écritures très rapides de données. Le Black Shark 4 dispose, pour sa part, d’une puce Qualcomm Snapdragon 870 récemment présentée par le fondeur américain. On peut notamment la trouver aussi sur le Motorola Edge S ou le Xiaomi 10S, par exemple. Les deux appareils disposent du même écran. Il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une définition FHD+ et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz à comparer aux 120 Hz des modèles « plus classiques », comprenez : « pas spécialement orientés gaming ». Ils partagent également la batterie de 4500 mAh et surtout la capacité de charge rapide à 120 watts comme cela était pressentie. Le constructeur annonce pouvoir recharger totalement l’appareil en seulement 15 minutes. De quoi repartir vite fait dans des parties endiablées. Un accessoire pour le refroidir est disponible à la vente séparée.

Pour faire un peu de photo de temps à autre

Les Black Shark 4 et Black Shark 4 Pro profitent aussi d’une configuration photo assez similaire partageant les capteurs « secondaires » de 8 mégapixels pour les images grand-angle et de 5 mégapixels pour les prises de vue en mode macro. Pour le module principal, sur le 4 Pro, c’est un 64 mégapixels qui est installé tandis qu’il s’agit d’un 48 mégapixels sur le Black Shark 4. Déjà classés en tête du palmarès des smartphones pour l’audio du laboratoire DxOMark, ils prévoient un son immersif de qualité. Finalement, la fiche technique est assez semblable à un autre smartphone gaming dévoilé récemment, le Nubia Red Magic 6 et sa déclinaison Red Magic 6 Pro. Le dos du Black Shark 4 Pro profite d’un X animé par des LED changeant de couleurs.

Pour le moment uniquement annoncé pour le marché chinois, nous attendons plus d’informations sur une commercialisation en France. Là-bas, ils sont proposés à partir de 320 € HT pour la version la plus abordable du Black Shark avec 6+128 Go ou à 420 € HT pour le modèle embarquant 12+256 Go. Le Black Shark 4 Pro en version 16+256 Go est affiché à 670 € HT.