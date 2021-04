PROMO : Un forfait mobile 80Go à partir de 10€ mois sur les réseaux SFR ou Orange !

Envie de payer le prix juste pour un forfait mobile avec jusqu’à 80Go d’Internet ? C’est possible avec l’opérateur Prixtel et son forfait Le grand, neutre en CO2 en plus d’être à prix réduit ! Promotion valable encore jusqu’à demain 23h59, nous vous le présentons dans cet article.

Le forfait Le grand : neutre en CO2 et en promotion Votre consommation internet varie ? Vous ne savez pas vers quel forfait mobile vous tourner ? Nous avons la solution avec le forfait Le grand : flexible (votre afacture s'adapte à voitre consommation), neutre en CO2 et disponible au choix avec les réseaux Orange ou SFR ! Il propose jusqu’à 80Go d’Internet en France et bénéficie en plus de 5€/mois de réduction sur l’ensemble de ses paliers data, la première année d’abonnement. Cela se présente comme suit : Jusqu’à 40Go : 9.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€/mois

pendant 1 an puis 14.99€/mois De 40Go à 60Go : 12.99€/mois pendant 1 an puis 17.99€/mois

pendant 1 an puis 17.99€/mois De 60Go à 80Go : 14.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€/mois Sans engagement, vous pourrez résilier votre forfait Le grand à tout moment et sans aucun frais à prévoir. Les garanties proposées par le forfait Le grand L’offre Le grand vous permet de bénéficier jusqu’à 80Go d’Internet lorsque vous êtes en France et de 15Go pour surfer sur le web même lors de vos déplacements à travers l’Union européenne et les DOM ! Notez que votre consommation Internet depuis ces destinations sera décomptée de votre enveloppe data globale. Concernant vos communications, vous pourrez appeler ainsi qu’envoyer SMS et MMS autant que vous le souhaitez aussi bien depuis la France que depuis l’étranger*, grâce à l’illimité. Pour résumer, l’offre Le grand c’est : Jusqu’à 80Go d’Internet en France, dont 15Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Le choix du réseau Orange ou SFR

Un forfait neutre en CO2 : faites du bien à la planète ! *Union européenne et DOM