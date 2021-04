Samsung Galaxy S21, S20 FE et A72 encore moins chers grâce à deux codes promos Rakuten

Belle surprise ce matin chez Rakuten pour ceux qui cherchaient en bon plan pour un smartphone pas cher grâce à deux codes promos exclusifs. Ainsi, seulement aujourd’hui vous pouvez profiter de 10€ offerts dès 59€ d’achat et 20€ offerts dès 149€ d’achat. C’est le moment d’acheter un Samsung Galaxy S21, un Galaxy S20 FE ou encore un Galaxy A72 encore moins chers.

Bon Plan Smartphone : deux codes promos exclusifs Rakuten valables seulement aujourd’hui

C’est le moment d’enfin s’offrir le smartphone de ses rêves grâce aux deux codes promos Rakuten. Si vous aviez envie de vous faire plaisir avec le tout dernier Samsung Galaxy S21, sachez que c’est chez Rakuten que vous le trouverez au meilleur prix. Déjà affiché avec -21% de réduction, son prix est passé de 859€ à 670.90€. Mais en appliquant le code de promotion RAKUTEN20 dans votre panier avant de la valider, vous obtiendrez une remise supplémentaire de 20€. Ainsi, votre Galaxy S21 ne vous coûtera que 650.90€. Attention, demain ce coupon de réduction ne sera plus valable.

Le Samsung Galaxy S21 5G possède 128 Go de mémoire interne ainsi que 8 Go de mémoire vive. Il est équipé d’un écran Dynamic Amoled de 6.2 pouces et d’une batterie de 4000 mAh. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy S21.

Le Samsung Galaxy S20 FE encore moins cher avec le code promo RAKUTEN20

Le Samsung Galaxy S20 FE profite lui aussi d’une baisse de prix grâce au code promo RAKUTEN20. Bénéficiant en amont d’une promotion de -28% son prix passe de 659€ à 472.88€. Mais la chute de prix ne s’arrête pas là car avec le coupon de réduction, vous paierez votre smartphone Samsung seulement 452.88€. On vous le rappelle, cette offre est valable uniquement ce vendredi 2 avril 2021. Alors n’hésitez pas trop longtemps car passé minuit, il sera trop tard.

Le Samsung Galaxy S20 FE 4G possède un espace de stockage interne de 128 Go et d’une mémoire vive de 6 Go. Il est équipé d’un écran Amoled de 6.7 pouces ainsi que d’une batterie de 4500 mAh. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy S20 FE.

Le Samsung Galaxy A72 à moins de 450€ grâce au code promo Rakuten

Le tout dernier Samsung Galaxy A72, présenté en mars dernier au côté des Galaxy A52 et Galaxy A52 5G, profite lui aussi d’un tarif avantageux aujourd’hui. Proposé au prix initial de 465.90€, après application du code promo du jour, son prix est ramené à 445.90€. Pour un Galaxy A72 au meilleur prix c’est donc chez Rakuten qu’il faut se rendre aujourd’hui.

Le Samsung Galaxy A72 est doté d’un écran super Amoled de 6.7 pouces, d’une batterie de 5 000 mAh et de 4 capteurs photo. Il embarque une puce Snapdragon 720 avec un espace de stockage de 128 Go et 6 Go de RAM. Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy A72.