Bons plans Free Mobile : Retour de l’offre « iPhone 8 offert + forfait Free » et le forfait pas cher 80Go

Envie de profiter des bons plans de Free Mobile ? L’offre « iPhone 8 offert + forfait Free » est de retour pendant une semaine et la série limitée 80Go à moins de 10€ par mois est elle aussi encore disponible jusqu’à mardi prochain ! Nous vous les présentons dans cet article.

Veepee : l’offre « iPhone 8 offert + forfait Free » valable jusqu’au 7 avril, 6h00

À la recherche d’un smartphone et d’un forfait intéressant ? Free Mobile vous offre l’iPhone 8 reconditionné bon état pour toute souscription au forfait Free ! Ce smartphone de coloris gris sidéral est doté d’un écran de 4.7 et a été testé, contrôlé et réinitialisé par des experts pour vous garantir une utilisation optimale.

Le forfait Free vous engage pour une durée minimale de 24 mois et vous coûtera la somme de 19.99€/mois. Titulaire d’un abonnement Forfait Freebox ? Vous paierez votre forfait Free 15.99€/mois ! De même, si vous êtes clients de la Freebox Pop, le tarif passe à 9.99€/mois !

Le forfait Free vous permet de bénéficier des garanties suivantes :

150Go + Free WiFi illimité en France, dont 25Go utilisables depuis l’étranger* et les DOM

utilisables depuis l’étranger* et les DOM Depuis la France : appels illimités vers de nombreuses destinations*, SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’étranger* et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Appli Free Ligue 1 Uber Eats – accès Premium

*De nombreux pays inclus en plus de l’Europe, n’hésitez pas à vous renseigner !

Free Mobile : la série Free 80Go valable jusqu’au 6 avril, 23h59

Voici un autre bon plan proposé par l’opérateur Free Mobile : la série Free permettant de profiter de 80Go d’Internet en France pour la somme de 9.99€/mois la première année d’abonnement ! Au-delà, l’offre Free 80Go évolue automatiquement vers le forfait Free 5G au prix de 19.99€/mois.

Ce forfait pas cher vous offre les garanties suivantes :