Forfait mobile sans engagement avec 80Go en promo dès 9.99€ : Free Mobile ou SOSH ?

Intéressé par un forfait sans engagement avec 80Go d’Internet ? Free Mobile et SOSH proposent tous deux une offre mobile 80Go en promotion ! Nous vous aidons à les départager dans cet article.

Forfaits mobiles 80Go en promotion

Les opérateurs Free Mobile et SOSH mettent en avant une offre promotionnelle sur leur forfait 80Go, sans engagement. Vous pourrez ainsi résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

La série Free 80Go en promotion jusqu’au 6 avril, 23h59

Free Mobile propose une série Free 80Go au prix de 9.99€/mois pendant 1 an puis passage automatique au forfait Free 5G, dont le tarif s’élèvera à 19.99€/mois. La série vous permet de bénéficier de l’illimité pour l’ensemble de vos communications, aussi bien en France que depuis l’UE et les DOM. Du côté de votre data, vous apprécierez les 80Go d’Internet ainsi que les 10Go destinés à votre consommation internet à l’étranger (UE et DOM).

La série limitée SOSH 80Go en promotion jusqu’au 19 avril, 9h00

SOSH, de son côté, met en avant sa série limitée au prix de 15.99€/mois, même après une année d’abonnement. Vous pourrez profiter de 12Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM, en plus des 80Go d’Internet prévus pour surfer sur le web et du Free WiFi illimité depuis la France. Vous pourrez également communiquer sans vous limiter que vous soyez en France, en Europe ou encore dans les DOM.

Quel forfait mobile 80Go choisir : Free ou SOSH ?

Voici notre sélection de critères pouvant être déterminants dans votre choix :

Le prix : Free Mobile est plus avantageux avec son prix en dessous de la barre des 10€. SOSH vous coûtera la première année 6€ de plus.

La pérennité de l’offre : SOSH passe en premier puisqu’il propose son forfait au prix de 15.99€/mois, même après la première année d’abonnement tandis que la série Free n’est valable que 12 mois. Au-delà, le forfait change tout comme le tarif : 19.99€/mois.

La data à l’étranger : SOSH propose 2Go de plus que Free avec 12Go contre 10Go. Dans les deux cas, les consommations internet depuis l’UE et les DOM doivent être raisonnables.

L’ouverture aux DOM pour les communications : SOSH ouvre ses appels, SMS et MMS illimités depuis la France vers l’ensemble des DOM contrairement à Free qui n’inclut pas Mayotte pour les appels illimités et l’envoi des MMS se limitent aux numéros métropolitains.