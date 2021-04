Le smartphone gaming Lenovo Legion Phone 2 Pro sera officiellement présenté le 8 avril

Alors qu’Asus a récemment dévoilé son arme de gaming ultime 2021, le ROG Phone 5 et Xiaomi son Black Shark 4, l’un des autres poids lourds de cet univers s’apprête à entrer dans l’arène. En effet, Lenovo devrait présenter le Legion Phone 2 Pro le 8 avril.

Alors que les ROG Phone 5, Black Shark 4 mais aussi Red Magic 6 et leurs déclinaisons ont été annoncés récemment, Lenovo doit prendre la parole pour annoncer l’arrivée prochaine de son arme ultime pour les joueurs les plus exigeants sur mobiles. Si la présentation était pressentie dans les prochaines semaines, c’est un billet posté sur le réseau social chinois Weibo qui nous donne la date exacte. Il s’agit du 8 avril 2021. Le smartphone Legion Phone 2 Pro devrait, selon toutes vraisemblances, d’abord être proposé pour le marché chinois avant d’avoir une annonce plus localisée pour les détails de commercialisation en Europe et plus particulièrement pour la France.

Quelles caractéristiques attendues ?

En toute logique, le smartphone gaming Lenovo Legion Phone 2 Pro doit intégrer la puce Qualcomm Snapdragon 888, référence en matière de performances et elle devrait être associée à 16 Go de mémoire vive. Plusieurs sources pensent qu’il sera aussi capable d’encaisser la charge rapide 130 Watts développée par le fabricant. À titre de comparaison, le Red Magic 6 est annoncé aussi avec la possibilité d’une charge rapide à 120 Watts. Le Legion Phone 2 Pro devrait disposer d’un écran AMOLED de 6,65 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, comme le précédent modèle.

Le marché des smartphones de niche comme ceux dédiés au gaming semble en pleine expansion. Ces mobiles sont ultra performants et proposent des petits plus pour aider à l’ergonomie et à l’usage dans l’univers ludique. En outre, par rapport à d’autres modèles haut de gamme, ils sont souvent très compétitifs en termes de prix, car ils peuvent laisser de côté certains détails pour en favoriser d’autres, plus importants, aux yeux des joueurs comme la photo coûteuse.

Pour tout savoir de ce smartphone gaming Lenovo Legion Phone 2 Pro, rendez-vous le 8 avril.