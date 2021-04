Sony prépare un évènement Xperia pour le 14 avril, les Xperia 1 III, Xperia 10 III et un modèle compact sont attendus

C’est par la voie de Sony que nous apprenons que le géant nippon va organiser un évènement Xperia pour le lancement d’un nouveau produit (ou de plusieurs) le 14 avril prochain. Y sont attendus les Xperia 1 III, Xperia 10 III et un téléphone portable plus compact, facile à glisser dans une poche.

C’est un peu la période, les annonces s'enchaînent de semaine en semaine. Ainsi, Sony devrait prendre la parole le 14 avril pour présenter un nouveau smartphone de la gamme Xperia. Nous devrions voir les premiers pas du Xperia 1 III, modèle haut de gamme de Sony.

Quelles caractéristiques pour le Sony Xperia 1 III ?

Nous n’avions pas beaucoup d’informations à son sujet jusqu’à il y a peu de temps. Ainsi, selon plusieurs sources sérieuses, le Xperia 1 III pourrait disposer d’une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage. Une version embarquant 16 Go et 512 Go de stockage serait également attendue. Il pourrait profiter d’un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition Ultra HD adoptant toujours le format si particulier du 21:9 pour ne pas avoir de bandes noires en haut et en bas lors du visionnage d’un film. Est-ce que l’écran sera compatible Dolby Vision ? Il serait compatible 120 Hz sur une dalle 10 bits, comme le Xperia 5 II.

Le Xperia 1 II aussi pressenti

L’Xperia 1 II est également attendu lors de la présentation de Sony le 14 avril prochain. Selon une personne bien renseignée, il pourrait embarquer un capteur photo principal de 64 mégapixels et un autre de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle. Il disposerait d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge rapide 65 Watts, enfin bien que cette information soit loin d’avoir été confirmée et vérifiée. Il s’agit donc de la prendre (comme les autres) avec les pincettes de rigueur et la prudence nécessaire. Enfin, notez qu’un mobile plus compact est aussi attendu pendant la présentation du 14 avril. Tous les détails seront révélés à ce moment.