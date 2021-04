Les smartphones Motorola Moto G100 et Moto G50 compatibles 5G débarquent en France

Les nouveaux smartphones Motorola Moto G50 et Moto G100 ont été annoncés pour le marché espagnol et sont maintenant aussi prévus pour la France. En voici tous les détails. En voici tous les détails.

Motorola est particulièrement actif en ce début d’année en présentant plusieurs nouveaux modèles de smartphones. Les derniers en date sont les Moto G50 et G100. Ce dernier est donné comme étant « le plus puissant des Moto G ». Pour y parvenir, il est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 870 récemment présentée par le fondeur américain. Cela lui permet de proposer une compatibilité avec les réseaux 5G. En outre, on peut également compter sur la prise en charge du Wi-Fi 6. La puce est associée à 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage au format UFS 3.1. Notez la possibilité d’étendre la capacité de mémoire interne grâce à une carte micro SD.

Le Moto G100 et son écran LCD 90 Hz au format 21:9

Le Motorola Moto G100 profite d’un écran LCD IPS de 6,7 pouces au format 21:9 comme les Xperia de Sony, afin de ne pas avoir de bandes noires lorsqu’on regarde un film. Il bénéficie aussi d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz alors que les plus haut de gamme (et pas qu’eux) proposent du 120 Hz. Notez le support du HDR10. La définition de la surface d’affichage est FHD+. Il y a un deux poinçons distincts dans le coin supérieur gauche pour loger les deux capteurs photo frontaux de 16 et 8 mégapixels, le second étant dédié aux prises de vue grand angle. Pour les autres capteurs, au dos cette fois, le Moto G100 dispose d’un module principal de 64 mégapixels f/1.7 embarquant la technologie Quad Pixel associé à un capteur de 16 mégapixels pour l’ultra grand-angle. C’est lui qui gère les prises de vue en mode macro. Enfin, il y a un dernier de 2 mégapixels pour les calculs de profondeur de champ. Un capteur TOF est aussi là pour l’autofocus laser. Avec le Moto G100, il est possible de réaliser des vidéos avec deux capteurs simultanément pour se filmer soi-même et ce qu’il y a devant. La fonction Zoom Audio permet, selon le fabricant, de restituer le son correspondant exactement à ce qui est filmé filtrant les bruits parasites et les voix indésirables.

Moto G100, des possibilités de l’utiliser comme un ordinateur

Le Moto G100 est équipé d’un lecteur d’empreinte digitale installé au niveau du bouton marche/arrêt. Il dispose d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh compatible avec la charge 20 watts. Il y a une prise casque jack 3,5 mm. Il est animé par le système Android 11. Notez la possibilité de se connecter facilement à un moniteur pour en faire une unité de travail, via la prise USB-C 3.2 qui prend en charge la connectivité DisplayPort. Le mobile est décliné en trois couleurs : bleu, blanc et gris. Il est disponible pour un prix de 549 € en version 8+128 Go.

Le Moto G50, plutôt pour l’entrée de gamme

Pour sa part, le Moto G50 veut proposer la 5G à un public aussi large que possible. Pour cela, il est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 480 avec 4 Go de RAM. Il a un écran de 6,5 pouces HD+ 90 Hz affichant une définition de 720x1600 pixels au format 20:9. Le capteur photo principal est un 48 mégapixels avec la technologie Quad Pixel. Il est accompagné d’un autre capteur de 5 mégapixels, celui-ci dédié aux photos de type macro. Un dernier capteur de 2 mégapixels est là pour optimiser les portraits. Pour se prendre en selfie, il faut compter sur le capteur de 13 mégapixels installé derrière le poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran. La capacité de stockage est de 64 Go que l’on peut étendre grâce à une carte micro SD. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh (charge à 10 Watts). Le prix du Motorola Moto G50 n’est pas encore communiqué.