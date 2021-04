On en sait plus sur le futur smartphone Samsung Galaxy A82 à venir prochainement

Il y a quelques jours, nous vous livrions quelques indiscrétions sur le futur smartphone Premium de Samsung, le Galaxy A82. Plusieurs sources ont, depuis, publié de nouvelles rumeurs à son sujet. En voici tous les détails.

Beaucoup attendent le Samsung Galaxy A82 qui devrait être l’un des best-sellers du constructeur sud-coréen cette année, avec le Galaxy A52. Une sortie commerciale ne devrait plus tarder puisqu’il a été aperçu dans les listes des résultats de Geekbench livrant ainsi des détails sur sa puce. Il s’agirait d’un processeur Qualcomm Snapdragon 855+, une version overclockée sur Snapdragon 855 offrant une fréquence d’horloge plus élevée et donc de meilleures performances.

Le Samsung Galaxy A82 serait équipé de 6 Go de mémoire vive ce qui devrait suffire à proposer une bonne fluidité d’autant que l’interface est assez bien développée pour être agréable à utiliser au quotidien sans saccade. Mais là où beaucoup attendaient un renouveau du système rotatif pour la caméra frontale du Galaxy A81, le Galaxy A82 devrait proposer un poinçon au centre, en haut de l’écran, quelque chose de finalement beaucoup plus classique. Son design, plus généralement, devrait donc être à peu près le même que les Galaxy A71 mais en un peu plus grand. On peut remarquer des bords extrêmement fins aussi bien sur les côtés que dans les parties supérieures et inférieures. L’écran aurait une définition de 1080x2400 pixels. Il pourrait profiter d’une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement d’au moins 90 Hz. On attend également une configuration photo à 4 capteurs ainsi qu’une batterie d’une capacité de 4500 mAh et une protection IP67 pour résister à l’eau et à la poussière.

Pour la présentation du Samsung Galaxy A82, pour le moment, certaines rumeurs avancent le mois de juillet mais d’ici là, comptez sur nous pour vous tenir au courant dès que nous en saurons plus.