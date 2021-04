PROMO : les forfaits mobiles avec 60Go d’Internet chez RED by SFR, Bouygues Telecom et Prixtel !

À la recherche d’un forfait sans engagement avec 60Go d’Internet ? Vous trouverez le forfait qui vous convient le mieux parmi les offres promotionnelles des opérateurs RED by SFR, Bouygues Telecom et Prixtel, valables encore quelques jours ! Nous vous les présentons dans cet article.

RED by SFR : offre RED 60Go à prix réduit jusqu’au 6 avril

Jusqu’à mardi prochain, 23h59, RED by SFR vous permet de bénéficier de son offre RED 60Go au prix de 13€/mois au lieu de 15€ ! À ce tarif préférentiel, vous pourrez profiter de 9Go pour surfer sur le web depuis l’UE et les DOM en plus de votre enveloppe de 60Go dédiés à votre connexion en France. Du côté des communications, vous pourrez apprécier l’illimité que vous soyez en France, au sein de l’UE ou encore dans les DOM.

Dans le détail, ce forfait sans engagement RED propose :

60Go d’Internet en France + 9Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Bouygues Telecom : série spéciale B&You 60Go à moins de 13€ jusqu’au 7 avril

Un jour supplémentaire vous est accordé par l’opérateur Bouygues Telecom afin de vous laisser opter pour sa série spéciale B&You 60Go dont le tarif s’élève à 12.99€/mois ! Ce forfait vous propose 60Go d’Internet pour naviguer sur le net depuis la France, dont 10Go pour rester connecté même lorsque vous voyagez à travers l’Europe et les DOM. Depuis ces destinations, de même qu’en France, vous pourrez communiquer sans compter.

Dans le détail, le forfait B&You 60Go offre :

60Go d’Internet en France, dont 10Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

utilisables depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Prixtel : forfait Le grand à prix réduit jusqu’au 6 avril

Également à prix réduit jusqu’à mardi prochain, 23h59, le forfait Le grand est non seulement disponible sur les réseaux Orange et SFR, mais aussi neutre en CO2 ! Le palier data vous permettant de bénéficier de 60Go d’Internet en France est à 12.99€/mois la première année d’abonnement avant de revenir au tarif de 17.99€/mois.

Dans le détail, le forfait Le grand* vous propose :

De 40Go à 60Go d’Internet en France, dont 15Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*le palier 40Go-60Go est le palier intermédiaire du forfait Le grand, n’hésitez pas à vous renseigner.