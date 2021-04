Forfait pas cher : Fin de la promotion Free Mobile 80Go à 9.99€/mois !

C’est le dernier jour pour profiter de la série Free 80Go à moins de 10€ par mois puisque la promotion de Free Mobile prend fin ce soir à minuit ! Nous vous la détaillons dans cet article.

La série Free 80Go pour moins de 10€/mois

Il est encore temps de vous décider pour profiter de la série Free 80Go proposée par l’opérateur Free Mobile au prix de 9.99€/mois les 12 premiers mois d’abonnement !

Si vous n’avez pas été abonné au forfait Free au cours des 30 jours qui précèdent votre souscription, cette série est pour vous ! Sans engagement, vous pourrez résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais.

Sachez qu’au terme de la première année de souscription, votre série Free évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G, dont le tarif s’élèvera à 19.99€/mois. Vous bénéficierez alors davantage de garanties telles qu’une enveloppe data en France et à l’étranger plus importante, une liste de pays inclus pour vos communications et votre connexion internet plus conséquente, en dehors de l’UE et des DOM.

Les garanties de la série Free 80Go

Avec la série Free, vous pourrez surfer sur le web lorsque vous êtes en France à hauteur de 80Go et apprécier les 10Go décomptés de votre enveloppe globale pour rester connecté lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. La série Free vous permet également de communiquer autant que vous le souhaitez aussi bien depuis la France que depuis l’étranger (Europe et DOM).

Pour résumer,ce forfait pas cher vous offre les garanties suivantes :