Dernier jour de promotion sur les forfaits RED dès 5€ par mois !

Les promotions de l’opérateur RED by SFR sur l’ensemble de ses forfaits sans engagement RED prennent fin ce soir à minuit ! Retrouvez l’ensemble de ces offres dans cet article.

Forfait RED 1Go à moitié prix

Pour la somme de 5€ par mois, au lieu de 10€, vous pouvez appeler et envoyer SMS/MMS comme bon vous semble que vous soyez en France, au sein de l’Union européenne ou encore dans les DOM ! Aussi, depuis l’ensemble de ces destinations, vous profiterez d’une petite enveloppe data de 1Go.

Dans le détail, ce forfait pas cher vous propose les garanties suivantes :

1Go depuis la France, l’UE et les DOM

Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Forfaits RED 60Go et 100Go à prix réduit

Pour celles et ceux qui souhaitent une belle enveloppe data pour se connecter en toute sérénité, RED by SFR proposent deux forfaits avec 60Go et 100Go d’Internet à prix réduit ! Ces derniers vous permettent également de communiquer sans vous limiter grâce à l’illimité.

Le forfait RED 60Go coûte la somme de 13€ par mois, au lieu de 15€, et vous offre 60Go d’Internet en France ainsi que 9Go destinés à vos voyages à travers l’Union européenne et les DOM.

Le forfait RED 100Go, quant à lui, est au prix de 15€ par mois au lieu de 20€ ! Vous pourrez profiter de 100Go d’Internet en France, mais également de 12Go lorsque vous vous déplacez au sein de l’UE et des DOM.

Forfait RED 130Go : 4G ou 5G ?

Amateurs de 5G et grands internautes, jusqu’à ce soir l’opérateur RED by SFR vous permet de choisir l’offre RED 130Go avec au choix :

la 4G pour la somme de 19€/mois au lieu de 25€

au lieu de 25€ la 5G pour la somme de 24€/mois au lieu de 30€

Quelle que soit l’option choisie, vous pourrez apprécier l’illimité pour l’ensemble de vos communications aussi bien en France qu’à l’étranger* ainsi que les 15Go dédiés à votre connexion internet depuis l’UE et les DOM.

*UE et DOM