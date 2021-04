Des rendus extrêmement réalistes du prochain smartphone haut de gamme Huawei P50

Alors que son lancement devrait se dérouler courant mai, le futur smartphone haut de gamme Huawei P50 se dévoile un peu à travers des rendus 3D particulièrement réalistes sur la base de schémas et de rumeurs. En voici tous les détails.

Selon plusieurs sources, la prochaine série de smartphones Huawei P50 sera déclinée en trois modèles avec la version P50, P50 Pro et P50 Pro +. Elle devrait profiter du système d’exploitation développé par le constructeur, HarmonyOS dont la primeur sera malgré tout réservée au smartphone pliant de la marque, le Huawei Mate X2. On attend la présentation des Huawei P50 en mai. Concernant le modèle P50, celui a donc été l’objet de rendus 3D particulièrement réalistes.

Deux cercles où s’inscrivent les capteurs photo au dos

Les visuels ainsi publiés par Wagar Khan sur la base de schémas et de rumeurs montrent deux cercles assez importants eux-mêmes inscrits dans un ovale contenant aussi le flash. Les deux cercles contiennent chacun deux objectifs photo pour un total de 4 capteurs. Le Huawei P50 est pressenti pour être équipé d’un capteur grand-angle, d’un autre ultra grand angle, d’un troisième qui serait un téléobjectif alors que le dernier serait un capteur noir et blanc. Le P50 Pro aurait un capteur grand-angle, un périscope, un objectif ultra grand-angle et un noir et blanc alors que le P50 Pro + disposerait d’une caméra 3D ToF pour faciliter la mise au point, en plus.

Inauguration du capteur Sony IMX800 ?

Le capteur principal de tous ces modèles serait un Sony IMX800. Il s’agirait du premier capteur de 1 pouce conçu spécialement pour les smartphones succédant au IMX700 installé au sein de la série Huawei P40. Huawei est en avance sur la concurrence dans le domaine de la photo et comptes bien le rester alors que le marché des smartphones devient de plus en plus difficile à tenir pour le constructeur chinois. Les mobiles Huawei P50 devraient être animés par la puce Kirin 9000. Le Huawei P50 serait proposé en quatre coloris : noir, beige, blanc ou bleu.