OnePlus 9 Pro contre OnePlus 8 Pro : Quelles sont les différences ?

Le nouveau smartphone OnePlus 9 Pro vient tout juste d’être annoncé et à peine disponible en boutique. Mais que vaut-il et quelles sont les différences par rapport au précédent modèle, le OnePlus 8 Pro ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de savoir s’il est temps de passer à la nouveauté.

En termes de design, les OnePlus 9 Pro et OnePlus 8 Pro arborent des lignes assez similaires. Le châssis du OnePlus 9 Pro est en aluminium avec un dos en verre, plus qualitatif que le précédent. Ils sont à peu près du même poids, soit 197 grammes pour le 9 Pro et 199 grammes pour le 8 Pro. Ce dernier est plus fin de 0,2 mm, mais également 2 mm plus haut et 1 mm plus épais. Ce qui change aux premiers abords, c’est la position du bloc photo à l’arrière. Il est installé de manière centrale sur le 8 Pro alors qu’il est placé dans le coin supérieur gauche sur le 9 Pro.

Du mieux pour la photo

Le OnePlus 9 Pro inaugure un partenariat avec la fameuse marque photo Hasselblad. Pour le moment, la collaboration est principalement logicielle, mais elle va aussi toucher le matériel pour les prochaines séries. En attendant, on profite d’un calibrage Hasselblad pour des rendus plus naturels. Le OnePlus 9 Pro dispose d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un secondaire de 50 mégapixels capable de gérer les macros et les photos grand-angle. Enfin, il y a aussi un capteur de 8 mégapixels et un dernier de 2 mégapixels monochrome. Pour le 8 Pro, rappelons la configuration (moindre) de 48+48+8+5 mégapixels. Le OnePlus 9 Pro peut filmer avec une définition 8K à 30 images par seconde contre 4K à 60 images par seconde au maximum pour le OnePlus 8 Pro.

Un Soc de l’an passé contre celui de cette année

Les performances sont accrues par rapport à la précédente génération puisque le OnePlus 8 Pro utilise la puce de l’an dernier, un Snapdragon 865 contre un Snapdragon 888 plus véloce toujours avec 8 ou 12 Go de RAM, selon la configuration choisie. Toujours impossible d’étendre la capacité de stockage. La batterie du OnePlus 9 Pro a une capacité de 4500 mAh, comme le OnePlus 8 Pro (4510 mAh exactement), mais le premier peut se recharger beaucoup plus vite puisqu’il supporte la charge 65 Watts contre 30 Watts auparavant. La charge sans fil évolue aussi beaucoup passant de 15 Watts à 50 Watts pour le OnePlus 9 Pro. Ce dernier peut également utiliser la charge inversée, absente sur le OnePlus 8 Pro.

Des écrans de très haute qualité mais adaptatif sur le 9 Pro

Les deux mobiles sont compatibles 5G et Wi-Fi 6. Ils sont aussi NFC et peuvent accueillir deux cartes SIM simultanément. Ils sont aussi certifiés IP68 afin de pouvoir résister à une immersion totale pendant plusieurs minutes sans subir de dommage. Enfin, ils ont presque la même taille d’écran : 6,7 pouces pour le OnePlus 9 Pro contre 6,78 pouces pour le OnePlus 8 Pro. Ils utilisent une dalle AMOLED, mais 10 bits pour le OnePlus 9 Pro donc capable d’afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs. Ils sont tous les deux 120 Hz, mais en mode adaptatif pour le OnePlus 9 Pro pouvant ainsi la faire varier entre 1 et 120 Hz, selon les besoins de l’application en cours d’exécution. L’écran du OnePlus 9 Pro supporte le HDR10+ s’affichant sur 1440x3216 pixels et sur 1440x3168 pixels pour le OnePlus 8 Pro.