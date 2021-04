Chute de prix pour le Galaxy A52 5G chez Rakuten

Présenté récemment et disponible depuis mars dernier, le Samsung Galaxy A52 5G est l’un des petits nouveaux parmi les smartphones Samsung. Ce modèle de milieu de gamme était proposé à 449€ à sa sortie et est encore affiché à ce prix chez de nombreux marchands. Mais le bon plan du jour se trouve chez Rakuten car c’est là-bas que vous le trouverez au meilleur prix aujourd’hui.

Le tout dernier Galaxy A52 5G à prix imbattable chez Rakuten

Le tout nouveau smartphone Samsung, le Galaxy A52 5G est à prix imbattable chez Rakuten aujourd’hui. Proposé à 449€ chez la plupart des marchands actuellement, c’est chez Rakuten que vous le trouverez au meilleur prix car il est affiché à 376.21€ seulement. Economisez ainsi près de 73€ sur l’achat de votre Galaxy A52 5G. Il s’agit du modèle compatible 5G de couleur blanche avec 128 Go d’espace de stockage. La livraison gratuite et un paiement en plusieurs fois sont également proposés.

Bon Plan Galaxy A52 5G : Galaxy Buds offerts + bonus reprise de 50€

Si vous aviez envie de vous faire plaisir avec des écouteurs sans fil Galaxy Buds+, cette offre de lancement du Galaxy A52 5G proposée par Samsung devrait vous plaire. Ainsi, pour l’achat d’un Galaxy A52 ou d’un A52 5G une paire de Galaxy Buds+, d’une valeur de 129€, vous est offerte par le constructeur Samsung. En plus, une remise de 50€ vous est allouée sur la reprise de votre ancien smartphone. Cette offre n’est valable que jusqu’au 7 avril, c'est-à-dire demain ! Vous pouvez donc obtenir le Galaxy A52 5G pour 399€ seulement. Ce bon plan n’est pas valable chez Rakuten malheureusement.

Le Galaxy A52 5G : un smartphone 5G à moins de 400€

Le Samsung Galaxy A52 5G fait partie des 3 meilleurs smartphones Samsung 5G pas chers en 2021. Ce modèle de milieu de gamme récent reste très accessible en termes de prix. Il est équipé d’un écran Super Amoled de 6.5 pouces affichant en Full HD+. Embarquant une puce Snapdragon 750 épaulée par 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go, il offre une navigation fluide et rapide. Côté photo, vous pourrez compter sur 4 capteurs photo à l’arrière dont un principal de 64 Mpx. Pour vos selfies, un capteur frontal de 32 Mpx répondra présent. Avec une batterie de 4500 mAh, une autonomie de 24h est proposée en plus de la recharge rapide 25 W.