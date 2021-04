LG jette l’éponge et abandonne le marché des smartphones

Après plusieurs mois de réflexion et des ventes en baisse constante depuis plusieurs années, le constructeur LG a officiellement confirmé qu’il quittait le marché des smartphones. La firme entend recentrer ses efforts sur les secteurs des composants de véhicules électriques, des appareils et objets connectés, la maison intelligente, etc.

C’est désormais officiel, LG va abandonner le marché des smartphones dès que la décision aura été adoptée par son conseil d’administration. Cela fait déjà plusieurs mois que les résultats ne sont pas au rendez-vous avec des smartphones qui ne trouvent pas preneur malgré des innovations technologiques indéniables. LG s’est retiré du marché de la téléphonie mobile en France, il y a maintenant deux ans et nous espérions un retour, un jour, surtout après l’annonce qui confirmait que LG travaillait sur un smartphone avec un écran enroulable qui sortirait avant la fin de l’année 2021.

D’autres activités pour LG

Selon le communiqué de presse publié par la firme sud-coréenne, l’entreprise va concentrer ses ressources dans des domaines de croissance tels que les composants de véhicules électriques, les objets connectés, les maisons intelligentes, la robotique, l’intelligence artificielle et les solutions dédiées aux entreprises sans oublier les plateformes et les services. Les smartphones existants resteront en vente et LG continuera à supporter les appareils « pendant une période qui variera selon les régions ».

Cette décision faisait l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois maintenant. Des pertes très importantes ont été enregistrées au cours des 5 dernières années. Auparavant concurrent féroce de Samsung, LG n’a pas su séduire avec ses smartphones haut de gamme alors que les autres segments de marché suivent une bataille des plus impitoyables notamment de la part des rivaux chinois tels que realme, Xiaomi, Oppo, par exemple. Dommage, nous avions tant d’espoir de voir LG sortir le premier smartphone avec un écran enroulable. Peut-être qu’un autre fabricant s’emparera de ce concept pour l’un de ses futurs appareils.

Quelques innovations parmi les plus remarquables du constructeur

Bien avant les smartphones avec écrans enroulables, souvenons-nous que LG a lancé le LG Prada, premier smartphone à porter le nom d’une marque de luxe et intégrant un écran tactile capacitif. Annoncé en décembre 2006, il s’est fait voler la vedette par le premier iPhone d’Apple quelques mois plus tard. Aujourd’hui, tout le monde (ou presque) pense que l’iPhone marquait le début de la révolution de téléphones tactiles alors que c’est bien LG qui en fut le premier à l’origine. En 2009, LG présente le LG Chocolate, le premier mobile à proposer un écran au format 21:9, aujourd’hui surtout utilisé par les Xperia chez Sony. Le LG Optimus 2X était le premier appareil à pouvoir capturer des vidéos au format Full HD. Il est sorti en 2011. En 2015, LG sort le G5 intégrant la première configuration à double objectif avec un capteur ultra grand-angle sur 135 degrés accompagnant le capteur principal de 16 mégapixels. C’est aussi le premier appareil du genre à proposer un aspect modulaire. L’idée à l’époque était de pouvoir changer certains composants en fonction des usages que l’on peut faire avec son mobile (caméra, haut-parleur, stabilisateur photo, etc.). LG a collaboré avec Google pour lancer le Nexus 4, par exemple qui fut le premier appareil Android à supporter la charge de batterie sans fil via la technologie Qi. Le LG G Flex a été le premier smartphone flexible au monde grâce à son écran P-OLED et à sa batterie incurvée totalement unique. Un peu oublié aussi, il embarquait une solution qui atténuait les rayures à l’arrière de manière automatique.