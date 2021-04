Dernier jour pour profiter des promotions sur les forfaits B&You chez Bouygues Telecom !

Si vous n’avez pas encore craqué pour l’une des offres promotionnelles sur les forfaits B&You sans engagement de Bouygues Telecom, il vous reste encore quelques heures pour vous laisser tenter ! De 1Go à 160Go à partir de 4.99€, il y en a pour tous les goûts ! Venez les (re)découvrir dans cet article.

L’essentiel pour 4.99€

Avec Bouygues Telecom, vous pouvez profiter du forfait B&You 1Go pour la somme de 4.99€/mois ! Avec ce forfait, vous bénéficiez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications que vous soyez en France, en Europe ou dans les DOM ! Également depuis ces destinations, vous pourrez vous connecter à hauteur de 1Go. Cette enveloppe data vous permettra principalement de regarder vos mails et de consulter quelques sites internet ; attention toutefois au streaming vidéo (clip, vlog, etc.) !

Dans le détail, ce forfait pas cher vous propose :

1Go d’Internet en France, en Europe et dans les DOM

Depuis la France : appels illimités vers les numéros métropolitains et des DOM, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Application B.tv*

*usage décompté de l’enveloppe data ou illimité avec le WiFi

Plus de data pour moins de 15€

Pour les internautes gourmands, vous pourrez opter pour le forfait B&You 60Go au prix de 12.99€/moisou pour le forfait B&You 100Go pour la somme de 14.99€/mois. L’un ou l’autre de ces forfaits vous permet de communiquer* sans vous limiter également depuis la France, l’Europe et les DOM !

Vous pourrez vous connecter à hauteur de 60Go avec la première offre B&You lorsque vous êtes en France et utiliser 10Go (inclus) lors de vos voyages en Europe et dans les DOM.

Avec la seconde offre, 100Go seront dédiés à votre connexion internet en France, dont 12Go pour surfer sur le web lorsque vous voyagez à travers l’Europe et les DOM.

Le maximum de data pour moins de 20€

160Go d’Internet, c’est ce que propose le forfait B&You 160Go pour la somme de 19.99€/mois ! Décomptés de cette enveloppe data, vous pourrez utiliser 15Go d’Internet lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM. Aussi, vos appels, SMS et MMS bénéficieront de l’illimité* en France comme en Europe et dans les DOM.

*les conditions de communications sont identiques au forfait B&You 1Go