Mettez à jour votre Google Pixel 5 et gagnez en performances

La nouvelle mise à jour d’avril 2021 du smartphone Google Pixel 5 permet d’augmenter significativement les performances du téléphone portable. Elle sert aussi à corriger quelques bugs et certaines vulnérabilités.

Google a déployé la dernière mise à jour à date pour son système d’exploitation, Android 11. Il s’agit de la mise à jour d’avril 2021 dont peuvent profiter les téléphones portables Pixel dont les Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a et Pixel 3a XL. Celle-ci permet de corriger certaines failles du système, quelques bugs, mais sert aussi à l’optimisation des photos et à l’amélioration des performances, selon les mentions proposées par Google.

Des résultats de test de performances en hausse significative

C’est ce dernier point qui laisse un peu dubitatif. On sait que les fabricants arrivent parfois à optimiser les performances de leur appareil de quelques points grâce notamment à des améliorations logicielles, mais avec cette mise à jour, Google semble avoir résolu les problèmes de performances du Pixel 5. En nous avons pu effectuer plusieurs tests avant et après la mise à jour d’avril 2021 sur un Pixel 5. Nous avons testé l’appareil avec 3DMark avant la mise à jour et pu obtenir un score de 2310. Après la mise à jour, le score est passé à 3329 soit une progression de presque 40%. Sous Antutu, le Google Pixel 5 atteint le score de 284859 avant la mise à jour et de 377515 après.

Ces résultats ne veulent pas forcément dire que le gain va se voir dans la vie de tous les jours, mais il devrait tout de même y avoir du mieux vu le gain plus que significatif proposé sur notre modèle de test. Selon certains observateurs, Google aurait peut-être réussi à désactiver la limitation des performances inhérente à cette puce Snapdragon 765G qui est installée sur le Pixel 5. Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour, nous vous conseillons vivement de la récupérer depuis le menu Paramètres puis système puis paramètres avancés et mise à jour du système.

La mise à jour d’avril permet de corriger le problème de la taille de la grille des applications sur le Pixel 4. Elle améliore la qualité des photos prises sur les Pixel 4a 5G et Pixel 5 depuis certaines applications tierces. Elle répare le souci qui faisait apparaître le Pixel 3 et d’autres Pixel hors ligne lorsqu’ils étaient connectés à un VPN.