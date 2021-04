Oppo pourrait présenter deux smartphones pliants dès cette année et Vivo travaillerait aussi sur un tel modèle

Oppo a présenté son premier prototype de smartphone pliant début 2019 mais n’a rien commercialisé en ce sens depuis ni même annoncé de produit fini. Pourtant, il semblerait que le constructeur s’apprête à lancer son premier modèle du genre, et ce, avant même la fin de cette année. De son côté, Vivo travaillerait également sur un smartphone pliant.

Ils étaient attendus pour l’année 2019 mais finalement ce sera certainement 2021 où les smartphones pliants prendront vraiment leur essor. En effet, actuellement, seuls Samsung et Huawei proposent sur le marché un smartphone pliant. Toutefois, ils pourraient être rapidement rejoints par d’autres modèles et notamment de chez Oppo. En effet, le constructeur chinois avait déjà préparé un prototype d’un tel genre et avait prévu de présenter un produit fini pour le MWC 2019. Début février 2021, nous avons pu prendre en main le Concept Oppo X 2021, un smartphone équipé d’un écran enroulable qui passe de 6,4 à 7,4 pouces.

Deux versions pour un smartphone qui se replie vers l’intérieur

Il y a quelques jours de cela, une rumeur en provenance de Chine indiquait que Oppo serait sur le point de dévoiler son premier appareil pliant au cours du deuxième trimestre 2021. Il s’agirait d’un smartphone doté d’un écran pliable et non pas enroulable comme celui du Concept Oppo X 2021. Depuis, nous avons entendu parler de plusieurs détails concernant ce futur produit. En fait, il y aurait deux modèles. Le premier serait équipé d’un écran de 8 pouces tandis que l’autre aurait une surface d’affichage de 7 pouces. Tous les deux proposeraient une conception avec un pliage vers l’intérieur comme les Samsung Galaxy Z Fold 2 ou Huawei Mate Xs et le futur Mate X2. Le modèle de 7 pouces aurait même déjà débuté sa production de masse en janvier et pourrait donc être disponible assez rapidement en boutique et sur Internet.

Vivo, aussi sur les rangs pour un smartphone pliant ?

La marque Vivo travaillerait également sur un smartphone doté d’un écran pliant. Celui-ci utiliserait le même principe d’un repli vers l’intérieur. Il serait doté d’un écran interne de 8 pouces et d’une surface d’affichage externe de 6,5 pouces. Un taux de rafraîchissement élevé est pressenti sur l’un des deux écrans qui seront très certainement fournis par Samsung Display. Reste donc à savoir si ces rumeurs se confirment et quelles seront les autres caractéristiques techniques ainsi que les prix de commercialisation.