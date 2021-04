3 smartphones Xiaomi à moins de 250€ pendant les 7 jours Xiaomi chez Cdiscount

Pendant 7 jours, Cdiscount propose des remises incroyables sur les smartphones Xiaomi. Les promotions concernent notamment le Xiaomi Mi 10T Lite, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro et le Xiaomi Redmi Note 9S. D’autres modèles sont également en promotion alors n’hésitez pas à consulter la sélection complète des produits concernés par ces petits prix.

Baisse de prix : Xiaomi Mi 10T Lite à moins de 250€

La première promotion intéressante aujourd’hui, proposée par Cdiscount à l’occasion des 7 jours Xiaomi, concerne le Xiaomi Mi 10T Lite. Avec une remise immédiate de 77€, son prix est passé de 326.92€ à 249.90€ seulement ! Faites une belle économie aujourd’hui sur ce smartphone. Vous avez jusqu’au 12 avril prochain pour en profiter.

Quels sont les points forts du Xiaomi Mi 10T Lite ? C’est la version la plus abordable en termes de prix. Il a été pensé spécialement pour ceux qui ont un petit budget. Le Mi 10T Lite est équipé d’un écran de 6.67 pouces, de 4 capteurs photo dont un principal de 64 Mpx et d’une batterie de 4820 mAh. Côté processeur, il embarque une puce Snapdragon 750G épaulée par 6 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 64 Go pour la version en promo. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques du Xiaomi Mi 10T Lite.

Bon plan : 77€ de remise immédiate sur le Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Le deuxième bon plan du jour chez Cdiscount concerne le Xiaomi Redmi Note 9 Pro couleur blanc glacier. Affiché avec une remise immédiate de 77€ jusqu’au 12 avril, son prix a chuté de 317.66€ à 239.90€ seulement. Il s’agit du modèle avec 128 Go d’espace de stockage interne et mémoire vive de 6 Go. C’est bien chez Cdiscount que vous trouverez le Redmi Note 9 Pro au meilleur prix aujourd’hui.

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est équipé d’un écran de 6.67 pouces, de 4 capteurs photo dont un principal de 64 Mpx et d’une batterie de 5020 mAh. Il embarque une puce Snapdragon 720G épaulée par 6 Go de mémoire vive. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Le Xiaomi Redmi Note 9S au prix imbattable de 169€ chez Cdiscount

Le troisème bon plan Xiaomi de Cdiscount porte sur le Xiaomi Redmi Note 9S. Affiché avec une remise de 89€, son prix est passé de 288.91€ à 199€. Mais le bon plan ne s’arrête pas là, car en ce moment Xiaomi propose une remise de 30€ supplémentaire sur ce smartphone. Ainsi, il ne vous coûtera que 169€. Pour en profiter, il vous faut simplement remplir un bulletin de participation avec les informations demandées puis l’envoyer à Xiaomi. Un remboursement de 30€ vous sera ainsi offert. Pour un Xiaomi Redmi Note 9S pas cher, c’est bien chez Cdiscount qu’il faut aller aujourd’hui.

Le Xiaomi Redmi Note 9S est équipé de 6.67 pouces, de 4 capteurs photo dont un principal de 48 Mpx et d’une batterie de 5020 mAh. Il embarque un processeur Snapdragon 720G épaulé par 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 9S.