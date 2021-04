iPhone 12 et 12 mini à petits prix avec un forfait Sensation de Bouygues Telecom

Modèle standard de la dernière génération d’iPhone actuellement disponible sur le marché, l’iPhone 12 est un smartphone haut de gamme commercialisé, hors promotion, à partir de 879 €. Format le plus compact de cette génération, l’iPhone 12 mini est pour sa part, proposé à partir de 769 €. S’offrir l’une de ces smartphones nécessite donc normalement un investissement relativement conséquent. Mais grâce à l'offre en cours jusqu’au 18 avril chez Bouygues Telecom, vous pouvez vous offrir l’un de ces deux petits bijoux de technologie sans vous ruiner grâce à des facilités de paiement et diverses réductions, avec un super forfait mobile en prime !

Découvrez ci-dessous comment profiter de ces prix exceptionnels grâce à Bouygues Telecom.

Une offre de remboursement de 70 €

Pour commencer, Bouygues Telecom vous propose une offre de remboursement de 70€ sur le prix d’achat d’un iPhone 12 ou d’un iPhone mini sur simple demande. Pour en bénéficier, il suffit de télécharger le coupon en ligne, de le remplir et de le renvoyer avec une copie du mail récapitulatif de votre commande, un RIB et une copie du code-barre du smartphone.

Grosse remise et facilité de paiement avec le forfait Sensation 90 Go

C’est le gros cadeau que vous fait Bouygues Telecom à travers cette promo. En effet, en associant directement un forfait Sensation 90 Go à votre nouvel iPhone 12 ou iPhone 12 mini à l’achat, vous bénéficiez automatiquement d’une grosse remise sur le prix de vente de chacun de ces smartphones :

-357,10 € sur le prix de l’iPhone 12,

-347,10 € sur le prix de l’iPhone 12 mini.

Cette remise va de pair avec une facilité de paiement étalée sur 24 mois. Le montant à payer lors de la souscription est donc complètement réduit.

Jusqu’à 70 € de remise supplémentaire

Mais ce n’est pas tout ! Bouygues Telecom est également prêt à récupérer votre ancien mobile et à vous faire profiter d’un bonus de reprise pouvant aller jusqu’à 70 € en fonction de la marque et du modèle. La procédure d’évaluation et de récupération de votre ancien est rapide et gratuite. Le montant de la reprise vous est envoyé par virement bancaire sous 48 heures, tandis que le montant du bonus est déduit sur votre 2ème et 3ème facture.

Ce qu'il faut retenir sur cette offre exceptionnelle

Grâce aux remises et aux remboursements de cette promo, ces deux smartphones vous reviennent à :

Pour l’iPhone 12 (64 Go) : 189,90€ + 8€/mois pendant 24 mois

Pour l’iPhone 12 mini (64 Go) : 89,90€ + 8€/mois pendant 24 mois

En ce qui concerne le forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom, il est facturé à 33,99 €/mois pendant 12 mois, puis 48,99 €/mois. Il donne droit, en plus du volume mensuel de 90 Go (en 4G ou 5G) utilisable dans toute la France métropolitaine, aux :

Appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine, mais aussi vers les DOM, l’Union Européenne et la Suisse, lorsque vous êtes en voyage dans ces régions ;

Appels illimités depuis la France vers les numéros fixes et mobiles de la Chine, du Canada, des Etats-Unis et vers les fixes de plus de 120 destinations.

35 Go/mois (déduits de l’enveloppe initiale) utilisables lors de vos séjours en Europe, en Suisse et dans les DOM.

Si vous êtes client Bbox, votre facture mensuelle sera réduite de 7€ par mois.

Ce forfait mobile vous permet également de profiter d’internet en illimité les week-ends, ainsi que de tous les avantages smartphones et bonus Bouygues Telecom. L’opérateur vous offre par ailleurs gratuitement une 2ème carte SIM Internet, ainsi que l’accès au bouquet B.tv, avec plus de 50 chaînes télé en HD.