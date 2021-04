Sony lâche deux bandes-annonces pour ses futurs smartphones Xperia 1 III et 10 III

Le fabricant nippon prépare un événement Xperia pour le 14 avril prochain. Cela sera l’occasion pour le constructeur d’annoncer ses modèles Xperia 1 III et Xperia 10 III. Pour donner envie au moins de regarder la présentation, Sony a publié deux bandes-annonces mettant en scène les appareils sans trop en dévoiler…

Depuis sa création, Sony propose des appareils électroniques pour le grand public, mais également pour les professionnels particulièrement aboutis et dotés de très nombreuses technologies dans différents domaines que sont l’image, le son, mais aussi le multimédia. La mobilité fait aussi partie de l’ADN de la marque et elle vient de le mettre en avant en publiant deux vidéos sur la plateforme YouTube mettant en scène les univers qu’elle exploite. Sony revendique une expertise spécifique en matière de photo et d’audio et se veut être une société de divertissement créatif avec une solide base technologique.

Sony, plusieurs univers pour le divertissement

La première vidéo montre clairement que les modèles Sony Xperia III débarquent malgré le fait que l’on ne voit pas de manière nette les smartphones Xperia 1 III et Xperia 10 III qui devraient être les appareils présentés la semaine prochaine. Beaucoup d’autres équipements Sony sont également montrés faisant référence aux univers du constructeur que sont les écouteurs, des caméras et différents équipements professionnels. Toutefois, on sait que le design devrait être assez proche des rendus que nous avons pu voir jusqu’ici. Plusieurs rumeurs concernent aussi les caractéristiques principales attendues notamment sur le Xperia 1 III. Le Xperia 10 III aurait été aperçu sous l’outil de mesure de performances Geekbench livrant quelques détails sur sa fiche technique.

La seconde vidéo montre là encore plusieurs éléments de l’univers Sony ainsi que les capacités multimédias de certains appareils de la marque qui semblent tous embarqués dans le mobile que la main saisit au début de la séquence indiquant que tous les divertissements sont possibles avec le nouveau smartphone du fabricant. La vidéo présente également le Xperia 1 II et le Xperia Pro, de l’année dernière.

Rendez-vous le 14 avril prochain pour tout savoir sur les nouveautés Xperia III de Sony.