Bons plans Free Mobile : vente privée avec un iPhone 8 offert et nouveau forfait pas cher

Il est encore temps de profiter des bons plans de Free Mobile ! La vente privée « iPhone 8 offert + forfait Free » est prolongée et une nouvelle série Free avec 70Go d’Internet est en promotion jusqu’au 20 avril ! Découvrez ces offres dans cet article.

La vente privée « iPhone 8 offert + forfait Free » est prolongée jusqu’au 9 avril, 6h00

Free Mobile prolonge sa vente privée sur le site Veepee pour quelques jours vous permettant de craquer pour l’iPhone 8 64Go, reconditionné bon état, offert pour toute souscription au forfait Free ! Cet iPhone, doté d’un écran de 4.7, est passé sous la main d’experts pour vous garantir une utilisation optimale et sera accompagné d’une coque et d’une protection d’écran.

Le forfait Free vous engage pour une durée minimale de 24 mois et vous coûtera la somme de 19.99€/mois. Si vous êtes titulaire d’un abonnement Forfait Freebox, vous bénéficiez de 4€/mois de réduction et paierez ainsi 15.99€/mois et si vous êtes clients de la Freebox Pop, alors le tarif ne sera plus que de 9.99€/mois !

Le forfait Free vous offre les garanties suivantes :

150Go + Free WiFi illimité en France, dont 25Go utilisables depuis l’étranger* et les DOM

utilisables depuis l’étranger* et les DOM Depuis la France : appels illimités vers de nombreuses destinations*, SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’étranger* et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Appli Free Ligue 1 Uber Eats – accès Premium

*De nombreux pays sont inclus hors Europe, renseignez-vous

La nouvelle série Free 70Go valable jusqu’au 20 avril, 23h59

La nouveauté de Free Mobile est la série Free 70Go au prix de 9.99€/mois la première année d’abonnement ! Au terme des 12 mois, votre forfait 70Go passera automatiquement au forfait Free 5G dont le tarif mensuel s’élève à 19.99€. Sans engagement, vous pourrez résilier votre contrat à tout moment et sans frais.

Ce nouveau forfait pas cher vous propose les garanties suivantes :