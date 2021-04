Nokia dévoile les smartphones des nouvelles séries G et X avec les modèles Nokia G10, Nokia G20, Nokia X10 et Nokia X20

La marque Nokia sous l’impulsion de la société HMD Global détentrice de sa licence d’exploitation vient officiellement d’annoncer la sortie prochaine de deux nouvelles séries de smartphones X et G. Elle s'accompagne d’une autre série baptisée C qui concerne les entrées de gamme. Les séries X et G comptent dans leurs rangs les modèles G10, G20, X10 et X20. En voici tous les détails.

Avec ses trois nouvelles séries C, G et X, Nokia veut mieux segmenter son offre afin qu’elle soit plus facilement identifiable par les utilisateurs. Ainsi, la série C représente les appareils d’entrée de gamme dont le prix est situé entre 110 et 240 euros environ embarquant un minimum de technologies. Elle est complétée par la série G qui se place également dans cette gamme de tarifs avec un design plus évolué et qui dispose de composants plus évolués afin de proposer de meilleures performances. La série X englobe des appareils plus haut de gamme dont le prix est supérieur à 250 euros.

Nokia G10, une grande batterie pour une large autonomie

Le nouveau smartphone Nokia G10 mise sur une batterie endurant de 5050 mAh pour offrir jusqu’à deux jours d’autonomie. Il s’appuie sur une puce Mediatek G25 octo-core avec 3 ou 4 Go de RAM et 32 ou 64 Go d’espace de stockage. Il supporte les cartes mémoires et la 4G. Il est équipé d’un écran de 6,5 pouces avec une encoche, au format 20:9 avec une définition HD+. Pour les photos, il dispose d’un capteur principal de 13 mégapixels et d’un autre objectif de 2 mégapixels pour les macros et d’un 2 mégapixels pour le calcul de la profondeur de champ. À l’avant, il faut compter sur un capteur de 8 mégapixels. Le mobile est doté d’un port audio jack 3,5 mm, d’une prise USB-C et fait 194 grammes. Il peut supporter deux cartes SIM en plus d’une carte mémoire. Animé par Android 11 avec deux ans de mises à jour garanties, le mobile est livré avec un bloc d’alimentation 10 watts et un étui de protection. Il est proposé à un prix de 149,90 €.

Nokia G20, un peu plus loin sur la photo

Le smartphone Nokia G20 utilise le même écran et la même batterie que le G10. Il se montre tout aussi connecté avec du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 5 et la 4G. Sa puce est une Mediatek G35 associée à 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go d’espace de stockage extensibles. Le capteur photo principal passe à 48 mégapixels pour être accompagné d’un capteur secondaire de 5 mégapixels pour les images ultra grand-angle et deux autres capteurs de 2 mégapixels (macro et calcul de profondeur). Comme le G10, il y a un lecteur d’empreinte digitale installé sur le côté. Le nouveau Nokia G20 est proposé à un prix de 179,90 €.

Nokia X10, la 5G servie sur un écran plus grand

Concernant la série X, pour le moment, Nokia a dévoilé les X10 et X20. Ils sont animés par Android 11 avec 3 ans de mises à jour garantie. Le Nokia X10 embarque la 5G. Il s’appuie sur une puce Qualcomm Snapdragon 480 associée à 4 ou 6 Go de mémoire vive avec 64 ou 128 Go d’espace de stockage extensibles avec une carte micro SD. Son écran mesure 6,67 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels. Il dispose d’une caméra principale de 48 mégapixels avec, comme le G20, un objectif 5 mégapixels pour les photos en ultra grand-angle et deux capteurs de 2 mégapixels. Il est doté d’une batterie d’une capacité de 4470 mAh et embarque un lecteur d’empreinte digitale sur le côté. Il y a un port audio jack et une prise USB-C. Il fait 210 grammes et supporte deux cartes SIM avec une carte mémoire, si nécessaire. Il est traité contre les projections d’eau. Le nouveau smartphone Nokia X10 est proposé à un prix de 329,90 €.

Nokia X20, pour de meilleures performances en photo

Enfin, le X20 utilise la même plateforme Qualcomm, mais avec 6 ou 8 Go de RAM pour 128 Go d’espace de stockage, là aussi extensibles. Il propose le même écran que le X10 ainsi que la même connectivité et la même batterie. Son capteur photo principal monte à 64 mégapixels, toujours avec les autres objectifs de 5, 2 et 2 mégapixels. Il propose un capteur de 32 mégapixels pour se prendre en selfie alors qu’il est de 8 mégapixels pour le X10. Le nouveau smartphone Nokia X20 est disponible pour un prix de 399,90 €.

Lors de sa présentation, Nokia a également annoncé l’arrivée sur le marché de la série C mais qui ne sera pas disponible en France, seulement dans certains pays.