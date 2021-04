Forfaits 40Go en promotion : SOSH à 12.99€ ou Prixtel à 7.99€ ?

À la recherche d’un forfait mobile avec 40Go d’Internet ? Vous trouverez votre bonheur parmi les offres promotionnelles des opérateurs SOSH et Prixtel ! Nous vous aidons à les départager dans cet article.

Forfaits mobiles 40Go en promotion

Les opérateurs SOSH et Prixtel mettent en avant deux offres promotionnelles, respectivement valables jusqu’au 19 avril, 9h00 et jusqu’au 13 avril, 23h59 ! Sans engagement, vous pourrez résilier l’un ou l’autre de ces forfaits à tout moment et sans frais.

La série limitée 40Go de SOSH, à 12.99€/mois, vous offre 40Go d’Internet en France, dont 8Go pour vous connecter depuis l’Europe et les DOM. Elle vous permet également d’appeler et d’envoyer SMS/MMS comme bon vous semble que vous soyez en France ou dans l’une de ces destinations.

Avec Prixtel, vous pouvez profiter du forfait Le grand qui vous offrira 40Go d’Internet en France (premier palier data), dont 15Go utilisables lors de vos séjours au sein de l’UE et des DOM. Vous bénéficiez également de l’illimité pour l’ensemble de vos communications où que vous soyez dans l’UE (Métropole et DOM inclus). Le tarif de cette offre est en réduction la première année, vous permettant de payer la somme de 7.99€/mois (puis 14.99€/mois au bout d’un an).

Quel forfait 40Go choisir : SOSH ou Prixtel ?

Bien que ces deux offres mobiles sans engagement soient intéressantes, vous pourriez apprécier certains critères plus que d’autres. Voici notre liste :

Le prix : Prixtel est moins cher la première année et vous permettrait de faire 60€ d’économie comparé au tarif du forfait SOSH. Au-delà des 12 premiers mois, Prixtel sera 2€ plus cher que SOSH (soit 24€/an). L’économie réalisée par la promotion de Prixtel est donc intéressante sur plusieurs années.

L’ouverture aux DOM : SOSH est plus avantageux puisqu’il ouvre ses appels, SMS et MMS (illimités) depuis la France vers l’ensemble des DOM, en plus de la Métropole. Prixtel propose l’illimité de ses communications depuis la France uniquement vers les numéros métropolitains.

La data à l’étranger : Prixtel offre une plus grande enveloppe data pour la connexion internet depuis l’UE et les DOM, 15Go contre 8Go pour SOSH.

Les petits détails : C’est selon vos goûts ! Prixtel propose un forfait neutre en CO2, disponible au choix sur les réseaux Orange et SFR et si vous avez besoin de consommer plus de data, c’est possible en payant le tarif du palier data supérieur (jusqu’à 80Go).