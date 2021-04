Le prix de la série Xiaomi Redmi Note 9 est en chute libre pendant le Mi Fan Festival

Jusqu’au 16 avril prochain a lieu le Mi Fan Festival avec de nombreuses promotions sur les smartphones Xiaomi. Parmi les bons plans, on remarque notamment une baisse de prix de la série Redmi Note 9. C’est le moment d’acheter un Xiaomi Redmi Note 9, un Redmi Note 9S ou ou Redmi Note 9 Pro vraiment pas cher.

Le Xiaomi Redmi Note 9 à prix imbattable pendant le Mi Fan Festival

Pendant le festival de promotions Xiaomi, vous pourrez trouver de très belles offres pour un smartphone Xiaomi pas cher chez Boulanger et Fnac. Proposé à partir de 179€ et accompagné d’accessoires, c’est le moment de faire une belle affaire. Chez Boulanger, vous trouverez un pack avec le Redmi Note 9 accompagné d’un bracelet connecté Mi Band 4C pour 179€ seulement. Pour moins de 200€ vous avez donc un nouveau smartphone et une montre connectée.

Si on regarde chez Fnac, un pack est également proposé pour ce smartphone. Pour 189€ seulement, à savoir 10€ de plus que le pack Boulanger, vous pouvez vous offrir le Redmi Note 9 avec en plus une coque de protection ainsi qu’un verre trempé pour protéger votre écran. Vous avez donc le nécessaire pour protéger votre smartphone dès sa réception.

Un bracelet ou une coque + un verre trempé, à vous de choisir ce qui vous ferait le plus plaisir. Le Xiaomi Redmi Note 9 est sorti au printemps 2020 et offre un très bon rapport qualité prix. Il est équipé d’un écran de 6.53 pouces, de 4 capteurs photo dont un principal de 48 Mpx et d’une batterie de 5020 mAh. Il embarque un SoC MediaTek Helio G85. Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 9.

Xiaomi Redmi Note 9S + bracelet connecté pour 199€ seulement

Si vous êtes intéressés par le Xiaomi Redmi Note 9S, l’offre proposée par Fnac devrait vous plaire. En ce moment, pour 199€ seulement vous pouvez vous offrir le Redmi Note 9S avec en plus un bracelet connecté Mi Band 4. Ce pack à moins de 200€ est le bon plan à ne pas rater pour un Redmi Note 9S pas cher.

Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 9S.

Bon Plan Smartphone : Xiaomi Redmi Note 9 Pro + bracelet connecté à 239€

Si c’est la version Pro de la série Xiaomi Redmi Note 9 qui vous fait de l’œil, regardez vite l’offre présente sur le site de Boulanger. Actuellement, un pack avec le Redmi Note 9 Pro accompagné d’un bracelet connecté est proposé à 239€ au lieu de 299€. Cette remise de -20% est un très beau cadeau pour un Redmi Note 9 Pro pas cher.

Pour en savoir plus, consultez les caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 9 Pro.