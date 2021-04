Comparatif : OnePlus 9, Xiaomi Mi 11 et Galaxy S21, lequel est le meilleur ?

Si vous hésitez encore entre les modèles parmi les plus aboutis de chez OnePlus, Xiaomi ou Samsung que sont les OnePlus 9, Mi 11 et Galaxy S21, voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Commençons par le côté esthétique de ces appareils. Le Galaxy S21 met particulièrement ses optiques photo en avant. C’est nettement moins le cas du Mi 11 et du OnePlus 9, plus classiques. Le Mi 11 est le plus lourd de notre sélection avec 196 grammes sur la balance contre 192 grammes pour le OnePlus 9 et 169 grammes seulement pour le Galaxy S21. C’est aussi le plus compact des trois mobiles du jour ainsi que le plus fin avec 7,9 mm d’épaisseur contre 8,7 mm sur le OnePlus 9, le Mi 11 étant entre les deux. Pourtant, c’est lui qui a la plus grosse batterie en termes de capacité avec 4600 mAh contre 4500 mAh pour le OnePlus 9 et 4000 mAh pour le Galaxy S21. C’est lui qui se charge le moins vite alors que le OnePlus 9 supporte 65 watts en filaire et 15 watts sans fil sans charge inversée. Le Mi 11 va moins vite en filaire (50 watts), mais il est plus rapide pour ce qui est de la charge sans fil puisqu’il peut encaisser les 50 watts et offre, en plus la charge inversée.

Samsung Galaxy S21 acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

632,52 € Fnac Marketplace

Rakuten 639,99 € acheter Rakuten

Amazon Marketplace 739,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Soc Samsung vs Qualcomm

Les deux smartphones OnePlus 9 et Mi 11 s’appuient sur la même plateforme, une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d’espace de stockage sans possibilité d’extension, comme le Galaxy S21, mais qui utilise, pour sa part, un processeur Samsung Exynos 2100, aussi associé à 8 Go de RAM. Ils profitent tous les trois d’une large connectivité. Ils sont compatibles 5G, Wi-Fi 6 avec une version Wi-Fi 6E pour les Mi 11 et Galaxy S21. Ils sont NFC et Bluetooth. Ils acceptent deux cartes SIM et proposent un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.

Les OnePlus 9 et Galaxy S21 sont certifiés étanches, mais pas le Mi 11. Par contre, ce dernier dispose d’un port infrarouge lui permettant de se transformer en une télécommande universelle pour piloter des équipements audio et vidéo.

Xiaomi Mi 11 acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

683,66 € Fnac Marketplace

Rakuten 725,46 € acheter Rakuten

Amazon Marketplace 750,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Des écrans AMOLED et des configurations photo bien différentes sur une base de 3 capteurs

C’est le Mi 11 qui a l’écran le plus grand avec 6,81 pouces en diagonale contre 6,55 pouces pour le OnePlus 9 et 6,2 pouces pour le Galaxy S21. Tous profitent d’une dalle AMOLED compatible HDR10+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La définition sur le Mi 11 et le S21 est de 1440x3200 pixels contre 1080x2400 pixels pour le OnePlus 9. L’écran du Mi 11 présente la particularité d’être incurvé sur les 4 côtés alors que les autres sont totalement plats.

Enfin, pour la partie photo, le OnePlus 9 propose une configuration 48+50+2 mégapixels contre 108+13+5 mégapixels pour le Mi 11 et 64+12+12 mégapixels pour le Samsung Galaxy S21. Le capteur frontal sur le Mi 11 est de 20 mégapixels, de 16 mégapixels sur le OnePlus 9 et de 10 mégapixels seulement sur le Galaxy S21.